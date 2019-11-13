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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
‘Pastırma Yazı’ kayısı ağacına çiçek açtırdı..Bir yanı kış bir yanı bahar İzle

‘Pastırma Yazı’ kayısı ağacına çiçek açtırdı..Bir yanı kış bir yanı bahar İzle

Kayısı ağacından detaylar

Sosyal Medya İklim Değişikliği Karahisar Küresel İklim Değişikliği 

-İşyeri sahibi Yasemin Kaya ile röp.
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR - ÖZEL)- Kayısı ağacı yaprak dökemeden çiçek açtı- Kasım ayında ilkbahar görüntüsü- İş yeri sahibi Yasemin Kaya:- "Ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış" ESKİŞEHİR

- Eskişehir, Kasım ayında sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Soğuk havaların ardından gelen ‘Pastırma Yazı’ kayısı ağacına çiçek açtırdı. Eskişehir-Afyonkarahisar yolu Derbent mevkiindeki bir lokantanın bahçesinde bulunan kayısı ağacı Kasım ayında çiçek açtı. Henüz tam olarak yapraklarını dökmeyen ağacın dallarının bir kısmında geçtiğimiz yazdan kalma sararmış yapraklar bulunurken, diğer kısmında ise çiçekler açtı. Geçen yıl Kasım ayını karla karşılayan Eskişehir'de, bu yıl 'Pastırma Sıcaklarının' da etkisiyle açan kayısı çiçeği görenleri hem mutlu etti hem de küresel iklim değişikliği nedeniyle üzdü. "Ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış" Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi Yasemin Kaya, bu yıl Kasım ayının sıcak geçtiğine değinerek, "Müşterilerimiz tarafından sosyal medyada paylaşılmış biz de aslında görmemiştik. Biz de çok şaşırdık bu duruma. Yani ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış. Yani hayırlısı olsun ama bu iklim değişiklikleriyle alakalı tamamen. Bu kayısı ağacı, normalde mevsimin çok güzel kayısı veriyor. Bir tane daha kayısı ağacı var ama o kurudu ama bu, bu şekilde. Tamamen iklim değişiklikleriyle alakalı. Bu sene Kasım ayı tamamen sıcak geçti. Onla alakalı diye düşünüyorum. Geçen yıl daha soğuktu Kasım ayı, yani biz de bu durumla ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.

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