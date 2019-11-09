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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pastırma yazı Akçakocalı turizmcilerin yüzünü güldürdü - DÜZCE

Pastırma yazı Akçakocalı turizmcilerin yüzünü güldürdü - DÜZCE

- Turistlerin görüntüleri - Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar ile röportaj - Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar: - "Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olması memleketimiz için çok güzel. Düzce , Ankara ve İstanbul gibi illerden gelen turistler Akçakoca'da vakit geçiriyor"DÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi turizmcileri memnun etti.Kasım ayında "pastırma yazı" dolayısıyla sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olmasıyla yerli ve yabancı turistler Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sahil ve parklara akın etti.Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar, Akçakoca'nın çok güzel ve şirin bir ilçe olduğunu söyledi.

Sıcaklığın yüksek olması sayesinde Akçakoca'da turizm hareketliliği yaşandığını belirten Çakar, "Akçakoca misafirperverliğiyle tanınan çok güzel şirin bir memleketimizdir. Kasım ayı içerisinde Batı Karadeniz'de yaklaşık 700 bin turist ağırlıyoruz. Bunun yüzde 10'luk bölümünü Akçakoca'da misafir ediyoruz. Bu turistleri daha çok nasıl Akçakoca'da ağırlayabiliriz onun planlamasını yapıyoruz. Hava sıcaklıklarının bir hafta 10 gündür 30 derecenin üzerinde olması memleketimiz için çok güzel. Düzce , Ankara ve İstanbul gibi illerden gelen turistler Akçakoca'da vakit geçiriyorlar. Bu da bize mutluluk vericidir." şeklinde konuştu.
Denize giren misafirlerin bile olduğunu aktaran Çakar, ilçede kanyon, şelale, mağara gibi gezilecek birçok nokta olduğunu belirtti.

Hava Sıcaklığı Kanyon Yabancı Turist Şelale Pastırma Yazı 

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