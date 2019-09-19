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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü etkinlikleri sona erdi - ERZURUM

Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü etkinlikleri sona erdi - ERZURUM

- Erzurum Pasinler ilçesinde düzenlenen etkinlikten görüntü (drone çekimi) - Ok atma görüntüleri - Törende yapılan akrobasi hareketlerinden görüntüler - Cirit ve gökbörü müsabakalarından görüntülerPasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü etkinlikleri sona erdi - Anadolu'nun fethinde önemli yeri bulunan Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum 'da düzenlenen etkinlikler tamamlandı - Etkinliklere katılan atlı spor kulüplerinin savaş sanatlarını anlatan gösterileri ile at üstünde ok atma, kökbörü ve cirit müsabakaları renkli görüntülere sahne olduERZURUM (AA) - Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum 'da düzenlenen kutlama törenleri, atlı spor kulüplerinin savaş sanatlarını anlatan gösterileriyle sona erdi.Kaplıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kutlamaların son gününde, renkli görüntüler ortaya çıktı.Balıkesir Akıncılar Atlı Okçular ve Gösteri Sanatları Kulübü ile Erzurum Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü ekipleri, birlikte alana konulan hedeflere ok attı.Milli sporcu Ayşe Melek Okuyucu'nun at üstünde yaptığı gösterilerdeki performansı, alanda bulunan davetlilerce ayakta alkışlandı.Cirit müsabakalarının da yapıldığı etkinlikte Kafkas halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.Kutlamalara katılmak için Van'dan kente gelen Ulupamir Kökbörü Spor Kulubü ve Derneği sporcuları da davetlilere buzkaşı (kökbörü) oyunu tanıtarak özel bir müsabaka yaptı.

Çekim Forma Halk Oyunları Kışla 

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