Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı - DENİZLİ

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı - DENİZLİ

- İtfaiye erinin, kadının parmağına sardığı ipi çekerek yüzüğü çıkarmasıParmakta sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çal ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından çıkartıldı.Alınan bilgiye göre, Halime Turan, parmağına sıkışan yüzüğün rahatsızlık vermesi üzerine Çal Devlet Hastanesine başvurdu.İlçe hastanesinden Denizli Devlet Hastanesine gitmesi istenen Turan, geç kalmaktan endişe ederek bu kez Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çal Şubesine giderek yardım istedi.İtfaiye eri Yavuz Şimşek, Turan'ın parmağında bulunan yüzüğü iple kolay bir şekilde çıkardı.Yüzük nedeniyle parmağında şişlik oluşan Turan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti ve hastaneye gideceğini kaydetti.

Hastane İtfaiye Eri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı