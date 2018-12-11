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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Paris Boat Show Fuarı' - MUĞLA İzle

'Paris Boat Show Fuarı' - MUĞLA İzle

"Paris Boat Show Fuarı" - MUĞLA - Fuardan görüntüler - Bodrum DTO Başkanı Orhan Dinç'in açıklaması"Paris Boat Show Fuarı" - Bodrum DTO Başkanı Orhan Dinç: - "Ülkemizde denizcilik sektöründe farklı birçok konuda faaliyet gösteren firmayı, bu fuarda bir araya getirdik"MUĞLA (AA) - Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Orhan Dinç, "Paris Boat Show Fuarı"nda hem Türkiye'ye hem de sektörün bileşenlerine ilginin büyük olduğunu bildirdi.Bodrum DTO Şubesi, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen fuara katıldı.
Fuarda başta Avrupa olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinden marina yetkilileri yer alıyor. Bodrum DTO Başkanı Orhan Dinç, yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye ayağını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından olan fuarda yerlerini aldıklarını söyledi.

Bodrum'a ilginin oldukça büyük olduğunu belirten Dinç, "Bodrum DTO olarak Paris Boat Show'dayız. Bu yıl etkinliğin 58'incisi düzenleniyor. Ülkemizde denizcilik sektöründe farklı birçok konuda faaliyet gösteren firmayı bu fuarda bir araya getirdik. Fuarda gördük ki hem ülkemize hem de sektörün bileşenlerine ilgi büyük." diye konuştu.
Bodrum DTO olarak fuarın verimli geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Dinç, Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediği fuarın ilk üç gününde yaptıkları görüşmelerin çok olumlu geçtiğine dikkati çekti.Dinç, 2019 yılının önceki yıllara göre daha başarılı bir yıl olacağını da ifade etti.
Fuar 16 Aralık'a kadar sürecek.

Denizcilik Sektörü Bild Başkent Erimli 

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