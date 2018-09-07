Paralimpik yüzücülerden omuz omuza madalya - ANKARA İzle
- Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun konuşması - Paralimpik sporcu Sevilay Öztürk'ün konuşmasıParalimpik yüzücülerden omuz omuza madalya - Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu:"Öldürmeyen darbe güçlendirir derler" - "Şampiyonadan 4 madalyayla dönüyoruz. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu sayıyıyı 8 yapacağımızdan eminim" - Paralimpik sporcu Sevilay Öztürk:"Yüzme hayatımı değiştirdi"ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Beytullah Eroğlu, şampiyonadan üçüncülükle döndüğünü belirterek, "Ancak istediğimiz derece bu değildi. Oraya Avrupa rekoru için gitmiştik." dedi. Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli yüzücü Beytullah Eroğlu ve gümüş madalyalı Sevilay Öztürk, başarılarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.2017 dünya şampiyonu Beytullah, S5 kategorisi erkekler 50 metre kelebekte üçüncü olduğunu hatırlatarak, "Tüm dünyanın ekonomide bize yaptığı yaptırımlar, sporda da uygulanıyor. Yukarı sıkletten 6 sporcu indi. Rekor için gittim ama üçüncülüğü zor aldım. Çok şükür bayrağımızı dalgalandırdık." ifadelerini kullandı.Yılmadan çalışmaya devam edeceğini ve her zaman kürsünün en üstünde olmayı hedeflediğinin altını çizen Beytullah, "Yenilmedik, yenilmeyeceğiz. Bunların üstesinden gelmeyi biliriz. Tüm Avrupa ülkelerine elinizden geleni ardınıza koymayın diyorum. Her zaman olduğu gibi bir kez daha ayağa kalkacağız. Öldürmeyen darbe güçlendirir derler. Her seferinde, her hamlelerinde daha güçlü kalkıyoruz." diye konuştu. - "Paralimpik Oyunları'ndan da madalyayla dönmeyi hedefliyorum"Tüm olumsuzluklara karşın şampiyonada başarılı olduklarını dile getiren milli yüzücü, "Bundan önce 1 veya 2 madalyayla dönerdik, onları da ben alırdım. Şampiyonadan 4 madalyayla dönüyoruz. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu sayıyıyı 8 yapacağımızdan eminim." değerlendirmesinde bulundu.Beytullah, sporda hedefin hiçbir zaman bitmeyeceğini ve çok çalışarak hep altın madalya kazanmak istediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:"Spor benim işim. Bu işten para kazanıyorum ama yüzmek aynı zamanda da hobim. Benim, ailemin ve şehrimin gurur kaynağı. Yüzmeyi çok severek yapıyorum. 2019 Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı söyletmek istiyorum. 2020 Tokyo'ya da yenilgisiz gidip, Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyorum." - Sevilay Öztürk: "Artık dışarı çıkabiliyorum"Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebekte gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk ise zorlu geçen hazırlık süreci sonunda madalya kazanmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Sevilay, Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir derece elde ettiğini dile getirerek, "Zor bir süreçten geçtik, kamplarımızı yaptık. Her zaman bayrağımızı dalgalandırma hedefim var. Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyamı aldığım için mutluyum." dedi. Yüzme branşıyla Beytullah Eroğlu sayesinde tanıştığını ve yapmaya başladığını vurgulayan 15 yaşındaki Sevilay, "Ailem de her zaman bana destek veriyor. Yüzme hayatımı değiştirdi diyebilirim. Dışarı çıkamıyordum, artık dışarı çıkabiliyorum. Ailem ve hocalarım hep arkamda. Onlar da benimle gurur duyuyor. Arkadaşlarımın bana verdiği destek de benim açımdan çok önemli." diye konuştu.