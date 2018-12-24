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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Palm yağı ile Körfez’i kirleten gemiye kesilen ceza 1 milyon 622 bin TL’ye yükseltildi

Palm yağı ile Körfez’i kirleten gemiye kesilen ceza 1 milyon 622 bin TL’ye yükseltildi

- Devam eden temilik çalışmaları

Gemi Personeli Lyon Demirli Trol 

-- Havadan görüntüler

( KOCAELİ )- Denize dökülen yağlar ise büyük oranda temizlendi KOCAELİ

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir limanda, Singapur bandıralı gemiden denize sızan, havaların soğuk olması nedeniyle de donarak kıyıya ulaşan beyaz haldeki palm yağı kütlelerini temizleme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Körfez Kirazlıyalı mevkiinde bulunan limanda demirli Singapur bandıralı bir gemiden bulunan ve bilinmeyen bir nedenle denize dökülen palm yağları, kirliliğe neden oldu. Havaların soğuk olması nedeniyle deniz yüzeyinde beyaz kütlerler halinde donan yağları temizlemesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Liman Başkanlığı ekipleri ve gemi personeli tarafından çalışma başlatıldı. Denize dökülen yağlar büyük oranda temizlendi Kirliliğin önlenmesi adına liman ve sahil çevresinde 50 metrelik koruyucu bariyer çekilerek başlatılan çalışmalarda botlarla denize gezen ekipler, yüzeydeki yağları büyük oranda topladı. Sabah saatlerinde havaların sıcak olması nedeniyle eriyerek liman rıhtımı altında giren yağların tamamen toplanması ile Liman Başkanlığı ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlaması sonrasında Kocaeli Valiliği tarafından alınacak karar ile çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Körfez’i kirleten gemiye kesilen ceza 1 milyon 266 bin TL’ye yükseltildi Öte yandan Kasım avında Çevre Kanunda yapılan düzenleme ile ceza miktarlarının arttırılması nedeniyle kirliliğe neden olan Singapur bandıralı gemiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından kesilen ceza miktarı 1 milyon 2 666 bin TL’ye yükseltildi. Yapılan temizlik çalışmalarının tamamlanması sonrasında temizlik maliyetinin de cezaya eklenmesi sonucu miktarın daha da artacağı öğrenildi. (GY-
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