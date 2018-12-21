Pakistan kökenli İngiliz esnaf evsizlere yardım eli uzattı - LONDRA
- Pakistanlı Qamar Aziz'in işlettiği çamaşırhaneden detaylar - Pakistanlı Qamar Aziz'in röportajı - Yaşadığı kasabanın evsizlerine yardım eli uzatan Pakistanlı Qamar Aziz, işlettiği çamaşırhaneyi ücretsiz kullandırıyor ve soğuk kış günlerinde battaniye dağıtıyor - Qamar Aziz: - "Geçen yıldan bu yana 400'e yakın evsize yardım ettim. Yüzlerinin tebessüm etmesini seviyorum" - "Noel herkesin birbirine sevgi gösterdiği bir dönem. Bu dönemde muhtaçlara yardım için küçük de olsa hepimizin yapabilecekleri var"LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İngiltere'de yaşadığı kasabanın evsizlerine yardım eli uzatan Pakistanlı Qamar Aziz, işlettiği çamaşırhaneyi ücretsiz kullandırıyor ve soğuk kış günlerinde battaniye dağıtıyor.Başkent Londra'nın kuzey batısında yer alan High Wycombe kasabasında Çamaşır Odası (Laundry Room) adlı küçük bir çamaşırhane işleten Aziz, son bir yıldır çevresindeki evsizlere ücretsiz hizmet veriyor.Soğuk kış günlerinde de kasabayı dolaşarak sokakta yaşayanlara battaniye dağıtan Aziz, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, yardıma muhtaç kişilerin yüzünde bir tebessüm görmenin her şeye değdiğini söyledi.
Geçen kış çamaşırlarını yıkatabilmek için dilenen bir evsizle karşılaştığını ve kendisini dükkanına davet ederek çamaşırhaneden ücretsiz yararlanmasına izin verdiğini anlatan Aziz, o günden sonra bu yardımı düzenli hale getirdiğini ifade etti. Aziz, "High Wycombe'da yaşayan bir İngiliz Müslüman olarak bu, içinde yaşadığım topluma bir katkı sağlamak için mükemmel bir fırsat. Geçen yıldan bu yana 400'e yakın evsize yardım ettim. Yüzlerinin tebessüm etmesini seviyorum." dedi. Yardım faaliyetini sistemli hale getirmek için kasabada evsizlere hizmet veren hayır kuruluşu "Homeless Connection" ile temasa geçtiğini belirten Aziz, bu kuruluşa kayıtlı evsizlerin kendisine yönlendirildiğini ve verilen jetonlarla dükkanından ücretsiz yararlanabildiklerini aktardı. - Noel ruhuSon haftalarda ülkede sıcaklıkların düşmesiyle yardım faaliyetine yeni bir boyut da ekleyen Aziz, evsizlere soğuk gecelerde battaniye dağıtmaya başladığını söyledi.
Aziz, sadece son bir haftada 50'den fazla battaniyeyi sokakta uyuyan kişilere ulaştırdığını anlattı.Çamaşırhanesinden ücretsiz yararlananların evsizlerden ibaret olmadığını belirten Aziz, kapılarının işini kaybeden veya bir şekilde parasız kalan insanlara da açık olduğunun altını çizdi.Hristiyanların Noel bayramın yaklaştığına dikkati çeken Aziz, "Noel herkesin birbirine sevgi gösterdiği bir dönem. Bu dönemde muhtaçlara yardım için küçük de olsa hepimizin yapabilecekleri var." ifadesini kullandı.Ancak yardım faaliyetlerinin Noel ile sınırlı kalmaması, bütün yıla yayılması gerektiğini vurgulayan Aziz, başka alanlarda hizmet veren esnaf arkadaşlarını da evsizlere yardıma teşvik ettiğini söyledi.
- Evsizlik kronik sorunEvsizliğin kronik bir soruna dönüştüğü İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi bu hafta yayımladığı raporda geçen yıl 600'e yakın evsizin hayatını kaybettiğini bildirdi.Verilere göre son 5 yılda ülkede evsiz ölümlerinde yüzde 24 artış olurken, evsiz erkeklerin ortalama ömrü 44, kadınların ise 42 olarak belirlendi. İngiltere'de nüfusun genelinde ise erkeklerin ortalama ömrü 76, kadınların ise 81 yıl düzeyinde bulunuyor.Bu evsizlerin yarısından fazlasının uyuşturucu, karaciğer hastalıkları ve intihar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, Londra geçen yıl en çok evsizin öldüğü kent oldu.Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, İngiltere'de 4 bin 751 kişi sokakta yatıyor. Kabine ve parlamento yerleşkelerinin bulunduğu Londra'nın Westminster ilçesinde yaklaşık 260 kişinin sokakta uyuduğu tahmin ediliyor.Ülkede yaklaşık 80 bin aile ise belediyelerin sağladığı geçici barınaklarda yaşıyor. Bu mekanlar tek gecelik yurtlar, hosteller, kadın sığınma evleri veya sosyal konutlar olabiliyor.Ülkede bir arkadaşının veya akrabasının yanında sığınarak yaşayan "gizli evsizlerin" sayısının ise 3 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.