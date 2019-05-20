Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Özlemini duyduğu çocuklara iftarda kavuştular - ANTALYA

Özlemini duyduğu çocuklara iftarda kavuştular - ANTALYA

- Kuran - ı Kerim tilaveti - Koruyucu aileler ve çocuklardan detaylar - Koruyucu ailelere iftar verilmesi - Ailelerle sözleşme imzalanması - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın konuşması - Çocuğunu kucağına alan ailelerden Nurdoğan ve Müzeyyen Koçak çifti ile röportajÖzlemini duyduğu çocuklara iftarda kavuştularANTALYA (AA) - Antalya 'da çocuk sahibi olamayan iki aile, özlemini duydukları çocuklara iftar programında kavuştu.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce koruyucu ailelere iftar verildi.
İftar programında, kuruma yapılan başvuruları incelenen iki aileye imzalanan sözleşme ile özlemini duydukları çocukları verildi.
Çocuğunu kucağına alan ailelerden Nurdoğan ve Müzeyyen Koçak çifti büyük sevinç yaşadı.Vesile olanlara teşekkür eden anne Müzeyyen Koçak, "Yedi senedir özlemini çekiyordum. Allah bu mübarek günde bizi evlat sahibi yaptı. Çok mutluyum. Vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan da sıcak bir aile ortamının en iyi şartlardaki yuva ve yurt hizmetinden daha iyi olduğunu söyledi.

Çocukların, koruyucu aile hizmetiyle sıcak bir aile ortamında büyümelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Çalışkan, "Bir çatı altında yaşamak ve aile olmak için kan bağı şart değildir. Bugün 144 koruyucu ailemiz ve bu ailelerimizin yanında 173 çocuğumuz var. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetişmeleri, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlayarak, vatana, millete faydalı bir evlat olabilmeleri için üstlenmiş olduğunuz bu görev son derece önemli ve büyük bir fedakarlıktır. Sizlere müteşekkiriz." diye konuştu.

Fedakarlık Koruyucu Aile 

İlgili Foto Galeriler
322 Metrede Nefes Kesen Çalışma Havadan Görüntülendi322 Metrede Nefes Kesen Çalışma Havadan Görüntülendi
Karlı Dağların Zirvesini Yuva Yapan Mehmetçikten Vatan SavunmasıKarlı Dağların Zirvesini Yuva Yapan Mehmetçikten Vatan Savunması
Dedelerini Gözyaşlarıyla AndılarDedelerini Gözyaşlarıyla Andılar
65 Milyon Yıllık Dev Fosil Duvardan Söküldü65 Milyon Yıllık Dev Fosil Duvardan Söküldü
Genci Yaşlısı Bastonunu Alan Onun İçin Araziye KoşuyorGenci Yaşlısı Bastonunu Alan Onun İçin Araziye Koşuyor
Kadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndiKadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı