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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Özel ve engelli öğrencilerin off-road heyecanı - DÜZCE

Özel ve engelli öğrencilerin off-road heyecanı - DÜZCE

- Genel detayÖzel ve engelli öğrencilerin off - road heyecanı - Düzce 'de gönüllü off - road sporcuları, özel eğitim alan ve engelli çocuklar için off - road turu düzenlediDÜZCE (AA) - Düzce 'de özel eğitim alan ve engelli öğrencilerin katıldığı off - road turu düzenlendi.
Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü üyeleri, engelli ve özel eğitimli çocukların da bu sporu yapabileceğini göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.Kent merkezinde bir araya gelen kulüp üyeleri, Doğuş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan 40 öğrenciye arazi araçlarını inceletti, daha sonra onları Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'na götürdü.Off - road araçlarıyla yaylalara çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar, ayrıca telsizler ile anons yaptı. Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) Başkanı İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak doğa sporlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Ulusal yarışmalar düzenlediklerini anlatan Aydın, "Rehabilitasyon merkezinde özel eğitim gören engelli kardeşlerimizle bugün off - road yapıyoruz. Sosyal anlamda dikkat çeken, farkındalık oluşturan projeler yapacağız." diye konuştu.
Proje koordinatörü Ersin Dağdelen de engelli bireylerin de spor ile topluma kazandırılması gerektiğini ifade etti.
Kulüp olarak bir günlerini onlara ayırdıklarını aktaran Dağdelen, "Engelli ve özel eğitim alan kardeşlerimizin, toplumda eksik ya da azınlık olmadıklarını göstermek adına bu projeyi hazırladık. Engelli kardeşlerimizin spor ya da off - road yapamayacağı düşüncesini yıkmak adına bugün off - road yapıyoruz. Kardeşlerimiz bize co - pilot olacak. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek için her şeyi yaparız." ifadesini kullandı.Dağdelen, projeyi devam ettirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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