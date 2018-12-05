Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Özel öğrenciler'in dilekleri gerçek oldu - KÜTAHYA

'Özel öğrenciler'in dilekleri gerçek oldu - KÜTAHYA

"Özel öğrenciler"in dilekleri gerçek oldu - KÜTAHYA - Dilek ağacından görüntü - Okul Müdürü Mustafa Çolak'ın konuşması - KÜGİAD Başkanı Zafer Bintepe'nin konuşması - Öğrencilere hediyelerinin verilmesi"Özel öğrenciler"in dilekleri gerçek oldu - Kütahya ’da, hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin okullarındaki dilek ağacına astıkları "bisiklet, tablet ve oyuncak" gibi dilekleri, Kütahya Genç İş Adamları Derneği gerçeğe dönüştürdüKÜTAHYA (AA) - Kütahya Çinikent Özel Eğitim ilk ve ortaokulunda öğrenim gören hafif düzey zihinsel engelli çocukların dilek ağacına astıkları dilekler, Kütahya Genç İşadamları Derneği'nin (KÜGİAD) katkılarıyla gerçekleştirildi.
Çinikent Özel Eğitim ilk ve ortaokulu idareci ve öğretmenleri "Bir dilek bir çocuk" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında dileklerini kağıda yazan öğrenciler, yine öğretmenleri tarafından hazırlanan dilek ağacına astı. Bisiklet, tablet ve oyuncak gibi isteklerde bulunan öğrenciler için sponsor arayışına giren idareye KÜGİAD destek oldu. KÜGİAD tarafından temin edilen hediyelerin çocuklara dağıtılması için İl Milli Eğitim müdürlüğünde programda düzenlendi.
Okul Müdürü Mustafa Çolak, programda yaptığı konuşmada, hafif düzey zihinsel engeli bulunan 80 öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okullarında etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Çolak, şöyle konuştu:“Etkinlikler kapsamında hazırladığımız 'Bir dilek bir çocuk' projemizi hayata geçirdik. Projemizde bütün öğrencilerimize bir dilek tutmalarını istedik. Onunla ilgili bir dilek ağacı oluşturduk. Dileklerini ağaca asıp hediyelerinin geleceği günü heyecanla beklediler. Bu projemize KÜGİAD sponsor oldu. Hediyelerini beklerken KÜGİAD ile irtibatımızı sürdürdük ve dilekleri kendilerine bildirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü çocuklarımızın hayallerini ve dileklerini gerçekleştirdiler. Çocuklarımızı bu şekilde sevindirmeleri hem öğrencilerimizi hem okulumuzu hem de aileleri mutlu etti. Amacımız tüm engelli bireylerimizi topluma kazandırarak mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak.”KÜGİAD Başkanı Zafer Bintepe de projeyi bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ve desteklediklerini belirterek, "Biz de böyle bir sosyal sorumluluk projesi arayışı içindeydik. Üyelerimizden Alper Altun bizlere böyle güzel bir teklifle geldi. Biz de tabii ki 'Evet' dedik. Çocuklarımızın isteklerini yerine getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çinikent Özel Eğitim Okulu, artık kardeş okulumuz. Bundan sonra da bu çocuklarımızın aldığı eğitimle edinecekleri başarılarda da daha sık bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise projeyi hazırlayan idareci ve öğretmenler ile KÜGİAD yönetimine teşekkür etti.Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Başyiğit, Bintepe ve diğer davetliler, çocuklara hediyelerini verdi.

Zihinsel Engelli Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci Sosyal Sorumluluk 

İlgili Foto Galeriler
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Konya'da Yeni Obruk OluştuKonya'da Yeni Obruk Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı