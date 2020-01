Özel çocuklar, kuşlar için plastik atıklardan yuvalar yaptı Haberi

-Yapılan plastik yuvalardan detay

-Down sendromlu öğrencilerden detay

-Röportaj

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Diyarbakır’da down sendromlu çocuklar, kuşlar için atık plastiklerden yuva yaptı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da Aktif Yaşam Merkezinde eğitim gören down sendromlu çocuklar, öğretmenleri eşliğinde getirdikleri atık plastikleri sokak hayvanları ve kuşlar için hem yuva yapıyorlar, hem de çevreyi plastik atıklardan temizliyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde toplam bin 12 metrekare alan üzerine inşa ettiği ve kentteki tüm engelli gruplarını bünyesinde barındırmayı hedefleyen Aktif Yaşam Merkezi'nden yüzlerce kişi faydalanırken, alan içinde oluşturulan merkezlerde down sendromlu bireyler buralarda öğretmenleri eşliğinde getirdikleri atık plastiklerden sokak hayvanları ve kuşlar için yuva ve yemlikler yapmaktalar. Aktif Yaşam Merkezi öğretmenlerinden Münevver Sapan, Park Ormandaki ağaçlara asmak için down sendromlu öğrencilerle şuanda burada kuş yuvası yaptıklarını belirtti.

“Bir şeyler ürettikleri zaman çok mutlu oluyorlar”Münevver Sapan, uzun süredir geri dönüşüm alanında çalışmalar yürüttüğünü, halk eğitim merkezlerinde, Yenişehir Halk Eğitim merkezi, Sur Halk Eğitim merkezi, Bağlar Halk Eğitim merkezilerinde geri dönüşüm alanlarında çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Bazı kurumlarda plastikten ürün elde ettiklerini belirten Sapan, “Tabi bu ürünler öğrenciler bunu severek yapıyorlar. Bunlardan ev aksesuarları, kişisel eşya, çanta, ayakkabı benzeri birçok ürün elde ettik. Çocuk oyuncaklarına kadar, öğrenciler kendi oyuncaklarını kendileri burada yapıyorlar. Down sendromlu öğrencilerle şuanda burada kuş yuvası yapıyoruz. Burada Park Ormandaki ağaçlara asmak için. Hem onlara hayvan sevgisini aşılamak için hem de bu plastiklerin doğaya verdikleri zararın bilincini öğretmek için. Hem öğrencilere hem de kaldığımız kurumdaki herkesin bunun bilincine varması, amacımız bu. Hem doğaya zarar veriyoruz, hem canlılara zarar veriyoruz. Tabiata zarar veriyoruz. Hayvan ölümlerine sebep veriyoruz. El becerilerini geliştiriyorlar, sanatsal yönlerini geliştiriyorlar. Öğrenciler çok uyum içindeler, bir şeyler ürettikleri zaman çok mutlu oluyorlar. Hani bir şeyler yaptık, bir şeyler yapabiliyoruz. Ailelerde buna çok seviniyor. Kışın hayvanlar yem bulmakta biraz zorlanıyorlar. Biz öğrencilerden herkesten plastik şişe istedik getiriyorlar. Şuan yapıyorlar, boyuyorlar. Onların içine yem koyup ağaçlara asacağız” dedi.

Downlu öğrencilerin yapmaya devam ettikleri yuvaları daha sonra park ve sokaklarda ağaçlara asacakları kaydedildi.



loading...