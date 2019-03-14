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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Özalp'te 'Aslan Müzikali' sahnelendi - VAN

Özalp'te 'Aslan Müzikali' sahnelendi - VAN

Özalp'te "Aslan Müzikali" sahnelendi - VAN - Özalp'te "Aslan Müzikali" sahnelendi - Müzikalden detaylar - Çocuklardan detaylarÖzalp'te "Aslan Müzikali" sahnelendiVAN (AA) - Özalp ilçesinde, TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali", minik izleyicileriyle buluştu.Özalp Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi.Turnenin teknik sorumlusu Emre Koç, yaptığı açıklamada, bu ayın 22'sine kadar Van 'da gösteri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Koç, "Biz bu ilgiden oldukça mutluyuz. Çocuklar Aslan'ı televizyonda izleyip seviyorlar. Biz de burada onu çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Gittiğimiz her ilçede bir gün kalıyoruz ve 3 seans ile çocuklarla buluşuyoruz." dedi.

Televizyon 

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