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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Oyuncu Ahmet Yenilmez AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ORDU

Oyuncu Ahmet Yenilmez AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ORDU

Oyuncu Ahmet Yenilmez AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ORDU - Oylamadan genel görüntüler - Ahmet Yenilmez'in değerlendirmesi Oyuncu Ahmet Yenilmez AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez: - "Haber, yaşam ve spor kategorilerinden oluşan fotoğrafların her biri geleceğe bırakılan bir belgedir"ORDU (AA) - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yenilmez, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde tercih yaptı.Yenilmez, haber kategorisinde evlatlarına kavuşmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin portrelerini çeken Hasan Namlı'nın fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde de Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" fotoğrafını tercih eden Yenilmez, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.Yenilmez, AA'nın sadece ülkede değil, dünyada artık kendi alanında çok önemli bir yerde bulunduğunu belirtti.
Ajansın dünyadaki benzerlerinin ötesinde farklı bir başarı ortaya koyduğunu vurgulayan Yenilmez, bunu uzunca zamandır da sürdürdüğünü kaydetti.
Özellikle fotoğraf sanatı alanında yapılan çalışmaların başarılı olduğunu ifade eden Yenilmez, "Haber, yaşam ve spor kategorilerinden oluşan fotoğrafların her biri geleceğe bırakılan bir belgedir." dedi.

Portre Muhabir Yurt Dışı Dizi Oyuncusu Oturma Eylemi 

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