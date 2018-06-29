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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin alt kısmına giren yılan çıkarılamadı - BOLU

Otomobilin alt kısmına giren yılan çıkarılamadı - BOLU

- Otomobilin alt kısmına giren yılan çıkarılamadı - İtfaiye ekiplerinin aracın altında yılanı araması - Şantiye çalışanının otomobili sallaması ve tur atması - Otomobilin altına süt konması - Otomobilin sahibinin yılanın çıkmasını beklemesi - Otomobilin kriko ile kaldırılması - Otomobilin altındaki yılandan görüntüOtomobilin alt kısmına giren yılan çıkarılamadı - Bolu 'da park halindeki bir otomobilin alt kısmına giren yılanı kurtarmak isteyen itfaiye ekiplerinin çalışması sonuç vermediBOLU (AA) - Bolu 'da park halindeki bir otomobilin altına giren yılan, hem itfaiye ekipleri hem de araç sahibi ve arkadaşlarının çabalarına rağmen girdiği yerden çıkarılamadı.Alınan bilgiye göre, Kasaplar Mahallesi'nde bulunan Bolu Güney Çevre Yolu işini alan firmanın kullandığı şantiyenin çalışanları, ofis olarak kullanılan konteynerin yanında görülen yılanı kovaladı.Yılan, daha sonra şantiye içinde park halinde bulunan Hakkı Kol'a ait otomobilin altına girdi.Yılanın otomobilinin atına girdiğini gören Kol, itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmı ile altını incelemelerine rağmen yılanı göremedi.Bu esnada bir şantiye çalışanı ise yılanın düşme ihtimalini değerlendirerek, önce otomobili salladı daha sonra da tur atarak ani hareketler yaptı.Çalışmalara karşın yılanı otomobilin altında göremeyen itfaiye ekipleri, aracın altına süt koyarak buradan ayrıldı.İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılmasının ardından bir süre bekleyen otomobil sahibi Kol ve arkadaşları, daha sonra otomobili kriko yardımı kaldırarak altına baktı.Yakıt deposunun yanında yılanı gören Kol, yeniden itfaiyeyi aradı.Bu esnada fırça sapıyla aracın altına dokunan şantiye çalışanları, yılanın aracın farklı bir yere kaçmasına neden oldu.Olay yerine yeniden gelen ve yılanı bu kez de göremeyen itfaiye ekipleri, vatandaşlara hiçbir şey yapmadan beklemelerini, zaman zaman yılanı kontrol ederek gördükleri anda kendilerine haber vermelerini söyleyerek buradan ayrıldı.

Göreme Trol 

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