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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otobüse binen sokak köpeği şoför koltuğuna oturdu - İSTANBUL

Otobüse binen sokak köpeği şoför koltuğuna oturdu - İSTANBUL

- Yolcu koltuğuna oturan köpek - Şoförün köpeği indirmeye çalışması - Otobüs sürücüsü Vural Çalışkan'ın konuşması Otobüse binen sokak köpeği şoför koltuğuna oturdu - Beyoğlu'nda, durakta otobüse binen sokak köpeğinin kendisini otobüsten indirmeye çalışan şoförün koltuğuna oturması yolcular tarafından görüntülendiİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir durakta halk otobüsüne binen sokak köpeği, kendisini otobüsten indirmeye çalışan şoförün koltuğuna oturdu.Sabah saatlerinde Örnektepe - Taksim hattındaki halk otobüsüne yolcularla binen sokak köpeği, koltuklardan birine geçerek uzun bir süre yolculuk etti.Bir süre sonra otobüs şoförü Vural Çalışkan'ın kapıyı açarak dışarıya çıkarmaya çalıştığı köpek, bu sırada boşalan şoför koltuğuna oturdu.Köpeği uzun uğraşlara rağmen otobüsten dışarı çıkaramayan şoför, köpekle yola devam etmek zorunda kaldı. Bir başka durakta otobüsten inen köpeğin bu anları yolcular tarafından görüntülendi.Otobüs sürücüsü Vural Çalışkan, "Cezası olmasaydı köpeği indirmeye çalışmazdım. Bunun cezası var." dedi.

Sokak Köpeği Köpek Halk Otobüsü Otobüs Şoförü 

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