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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Oto lastikçinin kargayla dostluğu görenleri şaşırtıyor

Oto lastikçinin kargayla dostluğu görenleri şaşırtıyor

OTO LASTİKÇİ VE KARGAYA AİT DETAYLAR

Hayvan 

-OTO LASTİKÇİ MEHMET YURT AÇIKLAMA
-KARGADAN GÖRÜNTÜ

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir oto lastikçinin kargayla kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. İlçede yaklaşık 17 yıldır oto lastikçilik yapan Mehmet Yurt, 1,5 ay önce tezgahına gelen yavru kargaya yemek ve su verdi.Yurt'un yemeğini paylaştığı karganın iş yerine tekrar gelmesi üzerine aralarında görenleri şaşırtan bir dostluk başladı.
Yurt , gün içeresinde defalarca iş yerine gelen kargayı, elleriyle besliyor. Karnı doyan karga bazen Yurt'u çalışırken izlerken bazen de omuzuna ve eline konarak çalışmasına izin vermiyor. Karganın Yurt ile olan samimi ve duygusal bağı, çevredeki esnafların ve müşterilerin de dikkatini çekiyor. Kargaya tezgahında uyuyacağı ve rahat edeceği yerde hazırlayan Mehmet Yurt, "Ben Çemişgezek’te oto lastikçilik yapıyorum. Bunda 1,5 ay önce kargayla tanıştık. Karga ilk yanımıza geldiğinde daha yavruydu. Besledik, yemek verdik. O günden sonra bizi terk etmiyor. Kargayı özgürlüğüne salıyoruz. Her sabah, öğlen ve akşam gelip yemeğini yiyor. İş yerimize yemekten yemeğe geliyor ama bizi terk etmiyor. Sürekli etrafımızda dolanıyor. Karga diye seslendiğimde bana çok hızlı geliyor. Alışmış sürekli benimle oynuyor. Kendisine kalacağı rahat edeceği yerde hazırladık. Kafese kesinlikle koymuyoruz. Kargamız çok tatlı.'Besle kargayı oysun gözünü' atasözü insanlar için daha çok geçerli ama bu karganın nankörlük etmeyeceğine, yanımızdan ayrılmayacağına inanıyorum. Hayvanları ve doğayı seviyoruz. İnsanlar hayvanları ve doğayı sevmeli. Eğer bir insan hayvanları sevmiyorsa, o insanda merhamette yoktur. Vicdanda yoktur. Bu bir gerçektir, insanları seven hayvanları da sever” dedi.
(SA-CK-
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