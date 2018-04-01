Otizmli ikizler yüzmeyle hayata tutundu - AKSARAY

- İsmail ve İbrahim Arık kardeşlerin anneleriyle salona gelmesi - Kardeşlerin yüzmesi - Anne Ergül Arık'tan detay - Çocukların konuşması - Annenin konuşması Aksaray 'da yaşayan otizmli tek yumurta ikizleri İsmail ve İbrahim Arık kardeşler, annelerinin desteğiyle tanıştıkları yüzme sporuyla sosyalleşerek hayata yeni bir başlangıç yaptı.Büyük Bölcek Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki ikizler, anneleri Ergül Arık'ın yönlendirmesiyle, 7 ay önce Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzmeye başladı. Yüzme sayesinde çevreleriyle daha çok iletişim kuran ve kendilerini rahatça ifade eden kardeşlerin hedefi, milli sporcu olarak yurt dışında başarılar elde edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışabilmek.AA muhabirinin, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla görüştüğü İsmail Arık, yüzmeyi çok sevdiklerini söyledi.
Bu seviyeye gelmesinde annesi ve antrenörünün büyük desteği olduğunu belirten Arık, "Havuza haftanın 4 günü geliyoruz. Öğretmenimiz bizimle çok ilgileniyor. Burada birçok arkadaş edindik. Hem derslerimizi çalışıyoruz hem de buraya gelerek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Orada başarı elde ederek milli takıma seçilip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu. Anne Ergül Arık ise 4 çocuk annesi olduğunu, 2 otistik çocuğuna bakmayı Allah'ın kendisine bir lütfu olarak gördüğünü dile getirdi.Çocuklarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını anlatan Arık, "Çocuklarımın otizmli olduklarını öğrendikten sonra ilk etapta bocaladım. 'İkisine aynı anda vakit ayırabilir miyim, ilgilenebilir miyim' diye çekincelerim vardı. Önce Rabbim sonra öğretmenlerimiz sayesinde üstesinden geldik. Evlatlarımın bir şeyler başardığını görünce emeklerimin boşa gitmediğini söyleyebiliyorum." ifadelerini kullandı. - "Aileler vazgeçmesin"Arık, çocuklarının yüzmeyle tanıştıktan sonra hayata yeniden tutunduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Çocuklarım yüzmeden önce asosyal ve çekimserdi. Kendilerini çok iyi ifade edemiyorlardı ama yüzmeyle birlikte güçlerinin farkına vardıkça daha başarılı olmaya başladılar, çevreleriyle daha iyi iletişim kurup sosyal birey oldular. Geleceğe dair hedefler koymaya başladılar ki bu otistik çocuklar için çok önemli. Türkiye ve dünya şampiyonu olup Cumhurbaşkanımızın yanına gitmeyi kendilerine hedef olarak belirlediler. Otizmli çocukları olan ailelere vazgeçmemelerini söylemek istiyorum. Kararlı olsunlar, çevredekilerin bakış ve düşünceleri onları etkilemesin. Aksine kamçılasın ki bu çocukları topluma kazandırabilelim." - "Çocuklarımız çok sevecen, sevimli halleri var"Yüzme antrenörü Ramazan Köksal da çok sevdiği İsmail ve İbrahim ile özel olarak ilgilendiğini söyledi.
Köksal, "Çocuklarımız çok sevecen, sevimli halleri var. Öncelikle onları temel eğitime aldık. Engeli olmayan çocukların arasına alarak eğitim verdik. Şu an oldukça iyi seviyedeler. İnşallah Kırşehir'de 27 - 29 Nisan'da yapılacak Türkiye Birinciliği müsabakalarında madalya alacaklar."