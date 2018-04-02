Otizmi "fark et kabul et bizimle yürü" - ERZİNCAN - Protokol ve vatandaşların ellerinde balonlarla yürüyüş yapması - Ellerini boyayan protokolün bez afişe el izlerini çıkarmaları - Otizmli çocukların el izi çıkarmaları - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan'ın açıklamasıERZİNCAN - Erzincan 'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar ellerinde, Otizmi "Fark et kabul et bizimle yürü" ile "Otizm engel değil, sadece farkındalıktır" pankartlarıyla ve mavi balonlarla yürüyüşe başladı. Ordu Caddesi'nde yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.