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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Oteller dolunca İranlıları evinde ağırladı - VAN

Oteller dolunca İranlıları evinde ağırladı - VAN



: - Turistlerin otelden çıkışı ve eve gidişi - Ev sahibinin karşılaması - Evde sohbet detayları - Ev sahibinin Şahin Karakoyun'un misafirlere çay ikramı - Ev sahibi Şahin Karakoyun ile röportaj - İran'ın Tebriz şehrinden gelen Parisa Bayat ve Pejman Afşar ile röportaj - Evden detaylarOteller dolunca İranlıları evinde ağırladı - Van 'da yaşayan Şahin Karakoyun, ülkelerindeki nevruz tatilini fırsat bilip kente gelen ve yoğunluk nedeniyle otellerde yer bulamayan İranlı iki aileyi evinde misafir ediyor - Karakoyun: - "Hiçbir ücret ve beklenti olmaksızın, İranlıları kendi misafiriymiş gibi ağırlayan aileler var. Gelen insanlar tanrı misafiridir. Biz de bir gün İran'a gittiğimizde dışarıda kalırsak eminim bize kapısını açacak birileri olacaktır" - İranlı turist Afşar: - " Van 'ın bu kadar kalabalık olacağını bilmiyorduk. Bu yüzden önceden rezervasyon yapmadık. Yer bulamadığımız için dışarıda kaldık. Sağ olsun bize kapılarını açtılar"VAN (AA) - NECAT HAZAR - Van 'da yaşayan Şahin Karakoyun, ülkelerindeki nevruz tatilini fırsat bilip kente gelen ve yoğunluk nedeniyle otellerde yer bulamayan İranlı iki aileyi evinde ağırlıyor.İran'daki 13 günlük nevruz tatiline denk gelen ve devam eden Van Alışveriş Festivali'ni ( Van Shopping Fest) fırsat bilerek bol bol alışveriş yapan ve eğlenen İranlılar, otellerde yoğunluk oluşturdu. Otellerin tamamen dolduğu kentte, vatandaşlar evlerinin kapılarını İranlı turistlere açıyor.Kent sakinlerinden Şahin Karakoyun, otellerde yer bulamayan iki İranlı aileyi evinde misafir ediyor. - "İranlılar tanrı misafiri"Karakoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, misafirperver Van lıların otellerde yer bulamayan birçok İranlı aileyi evinde ağırladığını söyledi.

Turizm sektöründe çalışan bir kuzeni olduğunu anlatan Karakoyun, şöyle devam etti:"Otellerinde yer bulunmadığı zaman yer arayan İranlılar oluyor. Kuzenim beni arayıp 'Bir ya da birkaç aileye evinizi açar mısınız, İranlıları misafir etmek ister misiniz?' dediğinde biz de geri çevirmiyoruz. Ciddi anlamda hiçbir ücret ve beklenti olmaksızın, İranlıları kendi misafiriymiş gibi ağırlayan aileler var. Bizim kültürümüzde de doğru olan budur. Biz bir otel değiliz. Bu yüzden yaklaşımımız böyle olmaz. Gelen insanlar tanrı misafiridir. Biz de bir gün İran’a gittiğimizde dışarıda kalırsak eminin bize kapısını açacak birileri olacaktır." - "Biz de size kapımızı açarız"İran'ın Tebriz şehrinden gelen, Karakoyun'un evinde misafir ettiği Parisa Bayat, Van lı ailenin kendilerine kapılarını açtıklarını, gösterilen misafirperverlikten mutluluk duyduklarını dile getirdi.Bayat, " Van çok güzel, insanları da çok iyi. Alışveriş merkezleri çok iyi. Bugüne kadar çok güzel zaman geçirdik." dedi.
Mahumet Bayat ise nevruz tatili için geldiği kentte çok güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.
Van ’a daha önce de geldiklerini anlatan Parasto Afşar ise şöyle konuştu:"Bu kadar kalabalık olacağını bilmiyorduk. Bu yüzden önceden rezervasyon yapmadık. Yer bulamadığımız için dışarıda kaldık. Sağ olsun bize kapılarını açtılar. Burada başka İranlı aileler de var. Onlarla da tanıştık. Van çok güzel ve misafirperver bir şehir. Bizim ülkemizde de böyle bir durum olursa biz de size kapımızı açarız. Zaten kardeş ülkeleriz."Pejman Afşar da Van halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Alışveriş Muhabir Alabalık İranlılar Tanrı 

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