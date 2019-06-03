Osmaniye'de Ebabil kuşu bulundu İzle

-Ebabil kuşu yakın çekim görüntü

-Ebabil kuşu kutunun içinde yakın çekim görüntü

-Kuşu bulan Yusuf Türkmenoğlu ile röportaj



( OSMANİYE - ÖZEL)- Yusuf Türkmenoğlu spor salonunda bulduğu kuşu beslemek için sahiplendi- Türkmenoğlu: "Yaptığım araştırmada bu kuşlar ömürleri boyunca sadece bir kez yere inerlermiş. Havada uçarken uyuyorlarmış” OSMANİYE



- Dünyanın en nadir görülen kuşlarından olan ve kendine has özellikleriyle halen esrarını koruyan Kuran-ı Kerim'de de adı geçen Ebabil kuşu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulundu. Yusuf Türkmenoğlu adlı genç, spor yapmak için gittiği spor salonunda spor aletlerinin altında kıpırdayan bir kuş gördü. Uçamayan kuşu eline alan genç kuşun farklı olduğunu düşünüp internetten araştırmaya başladı.

Yusuf Türkmenoğlu İnternette yaptığı araştırmada bu kuşun Ebabil kuşu olduğunu fark etti. Büyük bir şaşkınlık yaşayan genç, kuşu yanına alıp spor salonundan ayrılarak Ebabil kuşunu bir kutunun içine koyup beslemeye karar verdi. Bulduğu Ebabil kuşu için bir kafes yaptıracağını ve besleyeceğini belirten Yusuf Türkmenoğlu, “Ben Besyo öğrencisiyim. Spor yapmaya gittiğimde Ebabil kuşu ile karşılaştım. Tabi önce farklı geldi Ebabil olduğunu bilmiyordum. Uçamıyordu da. Yaptığım araştırmada bu kuşlar ömürleri boyunca sadece bir kez yere inerlermiş. Havada uçarken uyuyorlarmış. İlginç geldi ve bundan sonra onu beslemeye karar verdim” dedi.

Ebabil kuşları diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçiriyor. Sadece üremek için yere konuyorlar ve bir daha havalanmıyorlar. Kendilerine has kanat yapısı uçarken aynı zamanda uyumalarını sağlıyor. Tam canlı türlerinden kaçtıkları için nadir görülüyorlar. Halk arasında Ebabil kuşu görenlerin o yıl hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarına inanılıyor.

