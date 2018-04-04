Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri - BURSA
- Mekandan ve katılımcılardan detaylar - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın konuşması Osman Gazi'yi Anma ve Bursa 'nın Fethi Şenlikleri - Yavuz Sultan Selim Sempozyumu ile 6 Nisan'da başlayacak şenlikler, 22 Nisan'da rahvan atları koşusuyla sona erecek - Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: - "Bu yıl farklı bir etkinliği daha ilave ettik. Bursa Tüm Aşçılar Derneği'nin desteğiyle kentin lezzetlerini ön plana çıkarak, ' Bursa Lezzetleri' gastronomi etkinliği yapılacak"BURSA (AA) - Bursa 'nın fethinin 692. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Osman Gazi'yi Anma ve Bursa 'nın Fethi Şenlikleri, 6 Nisan Cuma günü başlayacak.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, Bursa lıların buluştuğu şenliklerin farklı etkinliklerle zenginleştirildiğini söyledi.
Şenlikte Kıbrıs'tan, Balkan ve Orta Asya ülkelerinden gelen vatandaşlarla bir araya geleceklerini aktaran Dündar, "Etkinliklerimiz, Ördekli Kültür Merkezindeki sempozyum ile başlıyor. Sempozyumda, Yavuz Sultan Selim dönemi incelenecek ve 'Selimnameler' adlı serginin açılışı olacak. Aynı akşam Dağ - Der'de bir kına eğlencesi olacak." diye konuştu. Tophane Meydanı'nda 7 Nisan'da tören yapılacağını belirten Dündar, şunları kaydetti:"Törenin ardından 'Fetih Yürüyüşü'nü gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla, yurt dışından gelen kardeşlerimizle, dünyaya tekrar Osmanlı'yı duyuran Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularıyla bir yürüyüş yapacağız. Saltanat Kapı'dan başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi'nden geçerek, Kamberler Parkı'nda son bulacak. Her yıl iki farklı köyde şenlikler düzenledik. Köylerin sosyal, ekonomik yönü ve tarihi hakkında araştırmalar yapılarak, köyle ilgili bir kitap ortaya çıkarıyoruz. Bu yıl Gündoğdu ve Dürdane köylerinin bilgileri kitaplaştırıldı." - "Yörük ve Türkmen geleneklerini yaşıyoruz"Dündar, köylerde gerçekleştirilen şenliklerde köy düğünlerinin canlandırıldığını dile getirerek, "Dürdane köyündeki kınayla başlayacak düğün, sonraki gün gelin alımı ve Gündoğdu köyüne gidilmesiyle son bulacak. Böylece o zamanki Yörük ve Türkmen geleneklerini yaşatmış olacağız." ifadesini kullandı.Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'nun 14 - 15 Nisan'da yapılacağını anlatan Dündar, şöyle devam etti:"Yarış, Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından A kategorisine alındı ve onların takviminde yer alıyor. Dünyada 3 tarihi aks içinde yapılan yarıştan biri. Bu 15 kilometrelik maraton, Bursa 'nın tarihi aksının tanıtım için televizyonlardan canlı verilecek. Bununla birlikte yine 4 kilometrelik Kapalı Çarşı'dan geçip ve Aksu Caddesi'nden devam eden 'Halk Koşusu' var. Yarışların ardından Pınarbaşı Meydanı'nda ödül töreni gerçekleştirilecek. Bu yıl farklı bir etkinliği daha ilave ettik. Bursa Tüm Aşçılar Derneği'nin desteğiyle kentin lezzetlerini ön plana çıkarak, ' Bursa Lezzetleri' gastronomi etkinliği yapılacak. Dünyaca tanınmış aşçılar bizlerle olacak.""Rahvan Atları Koşusu"yla 22 Nisan'da şenliğin sona ereceğini ifade eden Dündar, katılımın yoğun olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.