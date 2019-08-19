Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Oscar ödüllü Bardem'den, Trump'a 'iklim' eleştirisi - NEW YORK

Oscar ödüllü Bardem'den, Trump'a 'iklim' eleştirisi - NEW YORK

Oscar ödüllü Bardem'den, Trump'a "iklim" eleştirisi - NEW YORK - İspanyol aktör Javier Bardem'in salona gelişi - Bardem'in konuşması - Sinevizyon gösterimi - İspanyol aktör Javier Bardem'in basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıOscar ödüllü Bardem'den, Trump'a "iklim" eleştirisi - İspanyol aktör Javier Bardem: - "Hepimizin, Trump yönetimine söyleyecek birkaç sözü var. Paris İklim Anlaşması'ndan hiçbir şekilde çekilemezsin. Durum ciddi, iklim değişikliği gerçekleşiyor, bunu inkar edemezsiniz, inkar edilemez çünkü bu bir gerçek" - "Trump yönetimine şunu söylemek istiyorum; çevrenizde yaşananlara dikkatli bakın, doğanın bize ne dediğine kulak verin"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, ''Hepimizin, Trump yönetimine söyleyecek birkaç sözü var. Paris İklim Anlaşması'ndan hiçbir şekilde çekilemezsin. Durum ciddi, iklim değişikliği gerçekleşiyor, bunu inkar edemezsiniz, inkar edilemez çünkü bu bir gerçek." dedi.
Bardem, BM Genel Merkezinde katıldığı panelde, küresel ısınma nedeniyle tehdit altındaki okyanusların korunması çağrısında bulundu.AA muhabirinin, "Hava kirliliğine en fazla neden olan ülkeler arasında yer alan ve aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD'ye, Trump yönetimine mesajınız nedir?" sorusu üzerine, Bardem, şunları kaydetti:"Hepimizin, Trump yönetimine söyleyecek birkaç sözü var. Paris İklim Anlaşması'ndan hiçbir şekilde çekilemezsin. Durum ciddi, iklim değişikliği gerçekleşiyor, bunu inkar edemezsiniz, inkar edilemez çünkü bu bir gerçek. Trump yönetimine şunu söylemek istiyorum; çevrenizde yaşananlara dikkatli bakın, doğanın bize ne dediğine kulak verin.Sıcak hava dalgaları sürekli vuruyor, bu yaz Avrupa'yı vurdu, plajda yürürken her yerde plastik görüyoruz, plastikler her yerde yüzüyor, bu bir gerçek, kimse kafasından uydurmuyor. Paris İklim Anlaşması hepimiz için ve kimse bundan çıkar sağlamayacak."

İklim Değişikliği Muhabir Okyanus Küresel Isınma Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
Tekirdağda Plajlarda YoğunlukTekirdağda Plajlarda Yoğunluk
İlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdiİlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdi
Antalyada Ceviz Büyüklüğünde Dolu YağdıAntalyada Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı
Bayram İçin Ülkelerine Giden Suriyelilerin Sayısı 26 Bini BulduBayram İçin Ülkelerine Giden Suriyelilerin Sayısı 26 Bini Buldu
Tunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan GörüntülerTunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı