Ortaokul öğrencisinden 'Çevre Dostu Su Projesi' Haberi

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( MANİSA )- 'Yedinci Kıta'dan etkilenip proje geliştirdi- Amaç plastik atığın önüne geçmek MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Deniz Başar, 7 milyon ton ağırlığındaki plastik yığınından oluşan ve popüler bilimde “Yedinci Kıta” olarak adlandırılan yüzen plastik atıklarından etkilenerek proje geliştirdi. Manisa'nın Salihli ilçesi Kudret Demir Ortaokulu’nda eğitim gören Deniz Başar adlı ortaokul öğrencisi içme sularının plastik şişeler yerine teneke kutularda içilmesi için proje hazırladı. “Çevre Dostu Su Projesi” adıyla çalışmasının noter aracığı ile tasdik ettiren Başar, proje kapsamında kullanılması planlanan materyallerin prototipini de hazırlattı. Televizyon izlerken denizlerdeki çöplerin çoğunluğunun plastik olduğunu gördüğünü belirten ortaokul öğrencisi Başar “Bilindiği üzere Pasifik Okyanusu’nun ortasında devasa büyüklükte bir atık yığını oluşmuş durumda. Bu devasa atık yığın, popüler bilimde “Yedinci Kıta” olarak adlandırılıyor ve gerek televizyonlarda gerekse sosyal medyada sürekli gündeme geliyor. 7 milyon ton ağırlığındaki bu plastik atığın büyüklüğü ise 3.4 milyon metrekareye ulaşmış durumda. Ve bu devasa atık yığını ne yazık ki her geçen gün büyümeye, geleceğimizi tehdit etmeye devam ediyor. “Yedinci Kıta”’dan çok etkilendim ve üzüldüm. Bu nedenle “Çevre Dostu Su Projesi” adı altında bir proje geliştirdim” dedi.

“Plastikler doğamızı kirletiyor” Projede ilk olarak su şişelerini hedef aldıklarını belirten Başar, “Çünkü insanlar sürekli olarak plastik şişelerdeki suları tüketiyor ve bu plastik şişeler bir şekilde doğamızı kirletmeye devam ediyor. Projem kapsamında hazırladığım tasarımların prototipini de yaptırdım. Bu prototipler matara şeklinde ve kapağı çevirmeli. Yani doldurup yeniden kullanılabiliyor. Ayrıca tasarımını kendim yaptığım bu prototipler gerekişe evde yağdanlık limonluk olarak da kullanabilir. Biz öğrenciler de bu mataraları evlerinde doldurup okullarına götürebilir ve geri getirebilir. Projemle ilgili olarak noterden de gerekli işlemler yapılmış durumda. Şimdi de patent işlemleri için gerekli, müracaatları yapmış bulunuyorum. Bir firmada tasarımımla ilgili benimle görüşmek istedi. Oldukça faydalı olacağını düşündüğüm projemle ilgili olarak başta okul müdürümüz olmak üzere sınıf öğretmenimizde çok ilgilendi ve teşekkür ettiler” diye konuştu.

(BA-AY-



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