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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Orman işçilerinden duyarlı davranış

Orman işçilerinden duyarlı davranış

Kuş yuvasından görüntü

Kuş Yuvası Çam Ağacı Ormanlı Cep Telefonu Irak 

-İşçinin konuşarak olayı anlatması
-Yuvanın yeniden ağaca konulması
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri bir çam ağacından yanlışlıkla düşürdükleri kuş yuvasını yeniden yerine koydular. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçyazı Mahallesi’nde ormanlık alanda kesim yapan orman işçilerinden Ramazan İmir ormanlık alanda kesim yaptığı sırada bir çam ağacından yanlışlıkla kuş yuvasını düşürdüğünü fark etti. Bunun üzerine düşürdüğü yuvayı yeniden yerine bırakan işçi bu anları da anlatarak cep telefonu ile kayıt altına aldı.
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