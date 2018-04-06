Ordu’nun derelerine 165 bin alabalık salındı

-DKMP Şube Müdürü Ali Hıdır ile röp

-Balıkların suda yüzmesinde detay



( ORDU )- Ordu’nun derelerinden üretilen yavru balıklar, tekrar derelere salındı ORDU



- Ordu’nun, türkülere destan olan derelerindeki alabalıklardan elde edilen 165 bin benekli alabalık, tekrardan derelere bırakıldı. Bu sırada oradan geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, balık bırakılmasına katkı sağladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi’ kapsamında, Ordu’nun derelerinde yetiştirilen 165 bin adet kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu yetkililer tarafından yine Ordu’nun Çambaşı ve Fatsa ilçelerindeki derelere tekrar bırakıldı. Başkan Enver Yılmaz, balık bırakılmasına katkıda bulundu Balık bırakıldığı sırada oradan geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da ekiplerin yanında durarak, dereler balık bırakılmasına katkı sağladı. Ordu’nun derelerindeki alabalıklardan üretilen kırmızı benekli yavru balıkları dereye bırakan Başkan Enver Yılmaz, yetkililer fotoğraf da çektirdi. Üretimleri Trabzon'da gerçekleşti Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürü (DKMP) Ali Hıdır, dereye ve yöreye ait alabalıkların, tekrar Ordu’nun dereleri ile buluşturulduğunu söyledi.



Hıdır, “2017 yılında almış olduğumuz, dereye ve yöreye ait anaç kırmızı benekli alabalıkların, Trabzon Alabalık Üretme İstasyonumuzda üretimini gerçekleştirdik. Üretmiş olduğumuz yaklaşık 165 bin yavruyu, 30 bini Fatsa tarafı, 135 bini de Çambaşı ve Turnasuyu Dereleri olmak üzere toplamda 165 bin kırımızı benekli alabalığın bugün itibariyle derelerimiz ile buluşmasını sağladık” dedi.

“Hedefimiz olta balıkçılığı yapılacak şekilde popülasyonu arttırmak” Hedeflerinin, Ordu derelerini ilerleyen yıllarda olta balıkçılığı yapılacak seviye yükseltmek olduğunu dikkat çeken DKMP Şube Müdürü Ali Hıdır, “Hedefimiz, bu derelere olta balıkçılığı yapılacak şekilde balık popülasyonunu arttırmak ve halkımızın hizmetine sunmak. Balık saldığımız derelerde belirli kısıtlar getirilmesi söz konusudur ancak, ilerleyen zamanlarda popülasyonun ve balık boylarının da avlanabilecek seviyeye gelmesi neticesinde bu derelerde olta balıkçılığını yapmak söz konusu olacaktır” şeklinde konuştu.



