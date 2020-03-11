Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ordu’daki orman yangını kontrol altına alındı

Ordu’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangına ait fotoğraflar

Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Ormanlı Cep Telefonu Orman Yangını 

-Yangın bölgesi uzaktan cep telefonu görüntüsü

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Mesudiye ilçesinde dün meydana gelen orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı. Ordu’nun Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi Güzelce mevkinde, yapılan ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hattını taşıyan tellerin kopması sonucu çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi. İlk tahminlere göre yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanın hasar gördüğü yangın sonrası ekipler çalışmasını sürdürürken, yaklaşık 100 personel ve 10 araç, yangının büyümemesi adına olaya müdahale etti. Gece saatlerinde etkisini kaybeden rüzgarın etkisiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bölgede yangının ekipler tarafından neredeyse tamamının kontrol altına alındığı, şuan için bir tehlike bulunmadığı ve ulaşılması zor olan bölgede yüzeysel olarak az da olsa dumanların görüldüğü öğrenildi. Öte yandan yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alanın, görevliler tarafından yapılacak olan ölçümler sonrasında kesin olarak tespit edileceği bilgisine ulaşıldı. (SK-BA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Pasaport Polisleri Yeni Kıyafetlerini GiydiPasaport Polisleri Yeni Kıyafetlerini Giydi
Ocak Ayında Deniz KeyfiOcak Ayında Deniz Keyfi
Şehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna UğurlanıyorŞehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Güzel Ülkemden Kar ManzaralarıGüzel Ülkemden Kar Manzaraları
Sahte Peygamber DefnedildiSahte Peygamber Defnedildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı