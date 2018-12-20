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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’daki ‘Fil Kayası’ görenleri şaşırtıyor

Ordu’daki ‘Fil Kayası’ görenleri şaşırtıyor

Fil kayasından ve dereden detay görüntüler

Bild Ziyaretçiler 

-Mahalle muhtarı Mevlüt Dikici ile röportaj
-Kerim Kuşcu ile röportaj

( ORDU -ÖZEL)- Uyuyan bir fili andıran ve gerçek bir filin iki katı büyüklüğündeki kaya, görenleri hayrete düşürüyor ORDU

- Ordu’nun Kumru ilçesinde bulunan ve şekil yapısı olarak fili andıran kaya, görenleri şaşırtıyor. Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Duman Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşlar tarafından ‘Fil Kayası’ olarak adlandırılan kaya, görenleri şaşırtıyor. Kendiliğinden oluşan ve uzun yıllardır deforme olmadan duran kaya, doğru açıdan bakıldığında oturan bir fili andırıyor. Mahallede bulunan derenin hemen kenarında bulunan ve güzel bir görsel sunan Fil Kayası, görenleri hayrete düşürürken, mahalle muhtarı, definecilerin kaya etrafında arama yaptıklarını belirtiyor. “File çok fazla benziyor” Mahalle Muhtarı Mevlüt Dikili definecilerin gelerek bu kayada arama yaptıklarını söyledi.

Kayanın, fili çok fazla anımsattığını ve görenlerin şaşırdığını anlatan Muhtar Dikili, “İki tarafta da kulakların çıkıntıları belli. File çok fazla benziyor. Bu kayayı gören bazı kişiler sonradan yapılmış diyor, bazıları da doğal olduğunu söylüyor. Biz kendimizi bildik bileli de bu şekilde. Filden daha büyük ama filin aynısı” şeklinde konuştu.
“Uyuyan bir fili andırıyor” Fil şeklindeki kayayı çocukluktan itibaren bildiklerini belirten Kerim Kuşcu ise, “Fil Kayası kendimi bildim bileli var. Küçükken buraya oyun oynamaya gelirdik ve biz o zamanda kayayı file benzetirdik. Zaten bakıldığı zaman oturan bir fili andırıyor. Buraya kimi zaman ziyaretçiler gelir. Gelenler gerçekten file çok benzetiyor. Kulak yapısı ve hortum yapısı ile uyuyan bir fili andırıyor” ifadelerini kullandı.
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