'Onur'suz duruluyor ama vatansız da durulmuyor' - TUNCELİ Haberi
"Onur'suz duruluyor ama vatansız da durulmuyor" - TUNCELİ - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in okula gelişi - Sonel'in öğrenciler ile konuşması - Şehit Hakim Onur Alan'ın annesi ve babasının protokol tarafından karşılanması - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Tuncay Sonel'in konuşması - Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in konuşması - Şehit Hakim Onur Alan'ın Babası Mahmut Alan'ın konuşması - Kurdele kesilmesi - Şehidin yakınlarına okulun gezdirilmesi - Sonel ve beraberindekilerin öğrencilere hediyeler vermesi "Onur'suz duruluyor ama vatansız da durulmuyor" - Tunceli 'nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017'de düşen polis helikopterinde şehit olan Ovacık Hakimi Onur Alan'ın adı ilçede Gözeler İlkokuluna verildi - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel: - "Şehit hakim Onur Alan İlkokulundan yetişen öğrenciler inşallah ileride bu memlekete güzel ve hayırlı işler yapacak yerlere gelirler" - Şehit hakimin babası Alan: - "Onur'suz yaşanır ama vatansız yaşanmaz"TUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan Ovacık Hakimi Onur Alan'ın adı düzenlenen törenle Gözeler İlkokuluna verildi. Şehit hakim Onur Alan İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, açılışa katılan şehit hakim Onur Alan'ın babası Mahmut Alan, annesi Fatma Alan ve kız kardeşi Pelin Alan'a başsağlığı diledi.Vatan ve bayrak uğruna bugüne kadar çok şehit verildiği vurgulayan Sonel, bugün de ülke içinde ve Zeytin Dalı Harekatı'nda terörle mücadelenin vatan ve bayrak için kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Şehitlere rahmet gazilere şifa dileyen Sonel, şöyle devam etti:"Ölümün çaresi hiç doğmamak. Elbet vade dolduğunda hepimiz bir gün öleceğiz ama Yüce Rabb'im inşallah bizlere de şehadet mertebesini nasip eder çünkü herkese nasip olmaz ama biz şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız. Yılın belirli gün ve haftalarında değil her daim şehit yakınlarımızın yanlarında olacağız. Onlar bizim her zaman baş tacımız." dedi. Şehit Hakim Onur Alan'ın adının verdiği okulda yaşayacağını ifade eden Sonel, "Şehidimizin mekanı cennet olsun. Şehit Hakim Onur Alan İlkokulundan yetişen öğrenciler inşallah ileride bu memlekete güzel ve hayırlı işler yapacak yerlere gelirler." dedi. - "Helikopter olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü" Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek de yaptığı konuşmada, şehidin adının bir okula verilerek yaşatılmasının son derece anlamlı olduğunu aktararak şunları söyledi:"18 Nisan 2017 günü 7 polis kardeşimiz, 3 mürettebat, 1 astsubay kardeşimiz ve Hakim Onur Alan'ı olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter kazasında kaybettik. Kendilerine ve vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ailemizin, yargı teşkilatımızın, polis ve askeri teşkilatımızın, milletimizin tekrar başı sağ olsun. Onur hakimimizin adı burada yaşayacak. Babamızın dediği gibi, bir oğlu vardı fakat artık hepimiz onların oğluyuz, evladıyız. Bunu böyle bilsinler. Unutmadık, unutmayacağız, Rabb'im mekanlarını cennet eylesin." - "Onur'suz yaşanır ama vatansız yaşanmaz"Şehit Hakim Onur Alan'ın babası Mahmut Alan ise oğlunun adının Ovacık ilçesinde bir okula verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek "Allah emeği geçenlerden razı olsun. Artık bu okula Onur'un adını verdiniz, Onur'um sizin oldu okul da bizim oldu. Tabii bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür. Onur'suz duruluyor ama vatansız da durulmuyor." dedi. Konuşmaların ardından Şehit Hakim Onur Alan'ın babası Mahmut Alan kurdele keserek okulun tabelasını açtı.Sonel ve beraberindekiler tören sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek sınıfları gezdi.Törene, Sonel'in yanı sıra 8. Kolordu Komutan Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Kaymakam Selim Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, şehit hakim Onur Alan'ın babası Mahmut Alan, annesi Fatma Alan ve kız kardeşi Pelin Alan, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - OlayKentte, 18 Nisan 2017'de saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçesinden havalanan "sikorsky" tipi polis helikopteri kalkışından kısa süre sonra ilçeye bağlı Sarıgül köyündeki 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazı bölgesine düşmüş, helikopterdeki 7 polis memuru, 1 astsubay, 3 mürettebat ve Ovacık Hakimi Onur Alan şehit olmuştu.