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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Önüne çıkan araçtan kaçarken refüjdeki direğe çarptı ...Kaza anı, saniye saniye araç kamerasına yansıdı

Önüne çıkan araçtan kaçarken refüjdeki direğe çarptı ...Kaza anı, saniye saniye araç kamerasına yansıdı

Güvenlik Kamerası

Elektrik Direği Araç Kamerası Güvenlik Kamerası Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Sürücü Vedat Özkan Röportaj
-Kaza Yeri
-Aracın Son Hali

( SİVAS ) SİVAS

– Sivas-Kayseri karayolunda önüne çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı, araç kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Sivas-Kayseri karayolunda Vedat Özkan yönetimindeki 38 F 0056 plakalı otomobilin önüne Gemerek Yenişehir konutlarından M.A. yönetimindeki 58 HD 117 plakalı otomobil çıktı. Sürücü Vedat Özkan aracın direksiyonunu kırarak refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı ise araçta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayı anlatan sürücü Vedat Özkan, “Ben normal seyir halindeyken Yeniçubuk’tan işten geliyordum. Tam Tataroğlu denilen yerde önüme kavşaktan bir araba çıktı. Araba çıkınca kendi şeridini de bıraktı sol şeride doğdu gelmeye başladı.
Ben kornaya bastım bastığım anda da arabanın içerisinde çocukların olduğunu fark ettim. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırıp refüj doğru çıktım. Refüje çıkınca araba ters döndü, arkasını elektrik direğine çarptım. Allah’tan çocuklara hiçbir şey olmadı. Temennimiz bu” dedi.
Kaza sonrası Gemerek Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesince gerekli işlemler yapılırken hasarlı araç kaza yerinden kaldırıldı.
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