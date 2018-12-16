Oluşan sis çiftçileri sevindiriyor Haberi

--Drone çekimi

--Biber toplama



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi’nde yaşayan örtü altı sebze üreticileri ekmeğini sisten kazanıyor. Denizden yaklaşık 250 metre yükseklikte ve dört tarafı dağlarla çevrili ovada yer alan Kasaba’da kışın sis eksik olmuyor. Aralık’tan Mart’a kadar 3 ay boyunca mahalleyi saran sis, gece 1’den öğlen 12’ye kadar görülüyor. Üretici sisten memnun Üreticiler sisten şikayetçi değil, tam tersine memnun olduklarını dile getiriyor. Kasaba’da yaşayan örtü altı yaş sebze üreticisi Yaşar Pekmezci, sisin oluşturduğu nem sayesinde bölgede kaliteli kapya biberi yetiştirdiğini ifade ederek, şöyle konuşuyor: “Bölgede kışın sis eksik olmuyor. Buranın tabiriyle ‘kör duman’ denir bu sise. Gece 1, 2’ den sonra başlar, öğleyin 12’ye kadar üzerimize çöker. Sonra güneş net gözükür. Kış mevsiminde 4-5 saat güneş görüyoruz. Dona karşı sis Sis olduğu zaman hava sıcaklığı birkaç derece yükseliyor. Bu sayede ürünlerimizi don vurmuyor. Ürettiğimiz kapyalar zarar görmüyor. Ayrıca salatalık da üretiyoruz. Topraktan havaya çıkan nem, sis sayesinde bitki üzerine çöktüğünden kalite sağlıyor. Antalya bölgesinde üretilen kapyalara göre bunlar daha koyu renkli ve daha kaliteli, düzgündür. Sebebi de buradaki nem oranının sisten dolayı daha yüksek olmasıdır. Ürettiğimiz kapyaların pazarı hazır. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiyoruz.” Mahallede sebze üreten Emin Karaca ise, genelde kapya biber yetiştirdiğini, buranın daha uygun ve ürünün kaliteli olduğunu belirtiyor.

