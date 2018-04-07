Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ölümleri dikkat çekmişti, sürü halinde görüntülendiler

Ölümleri dikkat çekmişti, sürü halinde görüntülendiler

Dağ keçilerinin kış görüntüsü

Hastalık Akalan Keçi Dağ Keçisi Hayvan 

-Kışın hastalanan ve ölen dağ keçileri
-Yavru dağ keçisi
-Sürü halindeki dağ keçileri
-Tuz ihtiyaçlarını gidermek için yola inen dağ keçileri
-Keçilerle selfie çeken Murat Yakınbaş’ın konuşması
-Kemal Zere'nin konuşması
-Hasan Aday'ın konuşması

( TUNCELİ )- Tunceli’de geçtiğimiz yıl dağ keçilerinden bazılarının yakalandığı hastalık nedeniyle ölmesi dikkatleri çekmişti, baharın gelmesi ile sürü halinde görüntülenmeleri ise sevindirdi TUNCELİ

- Tunceli’de 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında yakalandıkları hastalık nedeniyle ölmeleriyle dikkatleri üzerine çeken dağ keçilerini baharla birlikte sürü halinde görünmeye başladı.
Tunceli’de özellikle Pülümür Vadisi ve dağlık kesimlerinde 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında keçi vebası nedeniyle dağ keçilerinde ölüm olayı gerçekleşmişti. Kış mevsiminin geçmesi ve baharın gelmesi ile birlikte dağ keçileri yollara kadar inmeye başladı.
Özellikle tuz ihtiyaçlarını gidermek için yola kadar inen dağ keçilerinin sürü halinde görülmesi mutlu etti. Keçileri gören bazı vatandaşlar onları fotoğraflarken, kimileri de keçilerle selfie çekti. Yoldan geçerken dağ keçilerinin bulunduğu alanda selfie çeken Murat Yakınbaş, “İnsanların gelip bu doğayı görmesi, keyif alması lazım. Bu doğayı yaşatmamız lazım. Tunceli’nin kendine has doğal güzellikleri bunlar. Bunları dünyaya tanıtmak lazım” dedi.
Keçileri fotoğraflayan yöre sakinlerinden Kemal Zere ise manzaranın son derece güzel olduğunu söyledi.

Kış mevsiminde dağ keçilerinin ölümü nedeniyle üzüldüklerini belirten Hasan Aday da, “Bunları görünce mutlu olduk. Yola inmişler ve insanlardan kaçmıyorlar. Çok güzel hayvanlar"diyerek duygularını anlattı.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı