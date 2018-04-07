Ölümleri dikkat çekmişti, sürü halinde görüntülendiler

-Kışın hastalanan ve ölen dağ keçileri

-Yavru dağ keçisi

-Sürü halindeki dağ keçileri

-Tuz ihtiyaçlarını gidermek için yola inen dağ keçileri

-Keçilerle selfie çeken Murat Yakınbaş’ın konuşması

-Kemal Zere'nin konuşması

-Hasan Aday'ın konuşması



( TUNCELİ )- Tunceli’de geçtiğimiz yıl dağ keçilerinden bazılarının yakalandığı hastalık nedeniyle ölmesi dikkatleri çekmişti, baharın gelmesi ile sürü halinde görüntülenmeleri ise sevindirdi TUNCELİ



- Tunceli’de 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında yakalandıkları hastalık nedeniyle ölmeleriyle dikkatleri üzerine çeken dağ keçilerini baharla birlikte sürü halinde görünmeye başladı.

Tunceli’de özellikle Pülümür Vadisi ve dağlık kesimlerinde 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında keçi vebası nedeniyle dağ keçilerinde ölüm olayı gerçekleşmişti. Kış mevsiminin geçmesi ve baharın gelmesi ile birlikte dağ keçileri yollara kadar inmeye başladı.

Özellikle tuz ihtiyaçlarını gidermek için yola kadar inen dağ keçilerinin sürü halinde görülmesi mutlu etti. Keçileri gören bazı vatandaşlar onları fotoğraflarken, kimileri de keçilerle selfie çekti. Yoldan geçerken dağ keçilerinin bulunduğu alanda selfie çeken Murat Yakınbaş, “İnsanların gelip bu doğayı görmesi, keyif alması lazım. Bu doğayı yaşatmamız lazım. Tunceli’nin kendine has doğal güzellikleri bunlar. Bunları dünyaya tanıtmak lazım” dedi.

Keçileri fotoğraflayan yöre sakinlerinden Kemal Zere ise manzaranın son derece güzel olduğunu söyledi.



Kış mevsiminde dağ keçilerinin ölümü nedeniyle üzüldüklerini belirten Hasan Aday da, “Bunları görünce mutlu olduk. Yola inmişler ve insanlardan kaçmıyorlar. Çok güzel hayvanlar"diyerek duygularını anlattı.

