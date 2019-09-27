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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Oluk yaparak çay taşımaktan kurtuldu - ARTVİN

Oluk yaparak çay taşımaktan kurtuldu - ARTVİN

- Oluk yaparak çay taşımaktan kurtuldu - Çay bahçesinden görüntüler - Çay üreticisi Mehmet Durmuş'un çay toplaması - Durmuş'un konuşmasıOluk yaparak çay taşımaktan kurtuldu - Artvin 'in Hopa ilçesinde çay üreticisi Mehmet Durmuş, topladığı çayları kara yoluna kadar taşıma zahmetinden kurtulmak için sacları birleştirerek oluk yaptı - Mehmet Durmuş : - "Topladığım çayı sırtımla taşımak ek iş gücü ve zaman kaybı. Çayları yaptığım sac düzeneğiyle kaydırarak elimi bile sürmeden yola kadar indiriyorum"ARTVİN (AA) - Artvin 'in Hopa ilçesinde çay üreticisi Mehmet Durmuş, topladığı çayları, bahçede yaptığı oluktan aşağı bırakarak taşıma zahmetinden kurtuldu, zamandan tasarruf etti.İlçeye bağlı Sundura Mahallesi'ndeki çay bahçelerinden yaklaşık 10 ton yaş çay toplayan Mehmet Durmuş, iş yükünü azaltmak için çay bahçesine çatılarda kullanılan sacları birleştirerek oluk yaptı. Durmuş, topladığı çayları oluğa döküp kaydırarak yola kadar indiriyor.Mehmet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimini çayla sağladığını ve zor coğrafyada bu işi kolaylaştırmak için sürekli bir arayış içinde olduğunu söyledi.

İş yükünü hafifletmek için çok basit bir yöntemle böyle bir sistem geliştirdiğini anlatan Durmuş, şöyle konuştu:"Yapmış olduğum sac düzeneğiyle topladığımız çayı kaydırıyoruz. Normalde komşularımız sırtında taşıyor ya da çayı sepetlere dolduruyor, çay bahçesinden aşağı yuvarlıyor. Bu durumda çay zarar görebiliyor, çamurlanıyor, çuvallar yırtılabiliyor. Aşağı indiği zaman o sepet başka bir çay bezine aktarılıyor ve zahmetli oluyor. Yapmış olduğum oluk düzeneğiyle tüm bu zahmetlerden kurtulmuş oldum. "Topladığı çayları taşıyarak yola indirmenin güç ve zaman kaybına neden olduğunu dile getiren Durmuş, yeni düzenekle işini daha hızlı yaptığını vurguladı.Düzeneği 3 bahçesine de kurduğunu anlatan Durmuş, pratik çözümlerle zor işlerin kolaylaşabileceğini gösterdiğini aktardı.

Muhabir Çay Bahçesi Çay Üreticisi Irak 

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