Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - MERSİN

Ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - MERSİN

- Ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - Kıyıya vuran caretta carettanın görüntüsüÖlü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - Mezitli ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulunduMERSİN (AA) - Deniz kaplumbağalarının önemli üreme ve yaşam alanları arasında yer alan Mersin sahilinde ölü caretta caretta bulundu.Merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, ölü deniz kaplumbağasını fark etti.Kıyıya vuran caretta carettanın uzun süre önce öldüğü, vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadığı bildirildi.

Bild Caretta Caretta Ölü Deniz 

İlgili Foto Galeriler
Bodrum'da yüzerken dehşeti yaşadılarBodrum'da yüzerken dehşeti yaşadılar
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı