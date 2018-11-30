Ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - MERSİN

- Ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - Kıyıya vuran caretta carettanın görüntüsüÖlü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - Mezitli ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulunduMERSİN (AA) - Deniz kaplumbağalarının önemli üreme ve yaşam alanları arasında yer alan Mersin sahilinde ölü caretta caretta bulundu.Merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, ölü deniz kaplumbağasını fark etti.Kıyıya vuran caretta carettanın uzun süre önce öldüğü, vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadığı bildirildi.