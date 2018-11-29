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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Oltasını kapan Yeşilırmak’a koştu

Oltasını kapan Yeşilırmak’a koştu

Vatandaşların balık tutmaları

Balık Fiyatları Uttu Ölü Balık Balık Tutma 

-balıkları izlemesi
-İtfaiye ekiplerinin suya tazyik vermesi
-Genel, detay görüntüler
-4 vatandaşın görüşleri.

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak’ta dün akşamdan itibaren çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Amasya Belediyesinin tedbir amacıyla "Kesinlikle balık tutmayın, tutulan balıkları tüketmeyin" şeklinde yaptırdığı anonsa rağmen çok sayıda vatandaş belediye binasının karşısında su yüzeyinden rahatlıkla görülen balıklardan avladı. Tuttuğu balıkları köyüne götüreceğini belirten 5 çocuk babası Metin Dağınık, ‘"Zehirli olabilir" uyarısı üzerine, “Bakacağız. Birimiz yiyecek. Eğer ölmez isek geri kalan devam eder” yanıtını verdi. Tuttuğu balıkların benzerinin balıkçılarda satış fiyatının yüksek olduğuna değinen Dağınık, “Sanki balık bayramına geldim” diye konuştu.
Emekli Mehmet Hekimoğlu da et ve balık fiyatlarının pahalı olmasına değinip balık tutanları meraklı gözlerle izledi. Balık ölümlerine duyarsız kalınmamasını isteyen Şahabettin Karapelit ise, “Yetkililerin duyarsız kalmasına üzülüyorum. Çok yazık” şeklinde konuştu.
Belediyeden yapılan anonsta, “Yeşilırmak’ta bugün sebebi belli olmayan balık ölümleriyle ilgili vatandaşlarımızın hassas davranmaları, Yeşilırmak’tan kesinlikle balık tutmamaları ve tutulan balıkların tüketilmemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün inceleme yapılmak üzere ölü balıklardan ve ırmak suyundan numune aldığı da öğrenildi.
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