Okuma yazma seferberliği kadınların yüzünü güldürüyor - ORDU Haberi
- Kurstan detaylar - Kursiyerlerden detaylar - Müsebbiye Alparslan konuşması - Ayşe Bacın konuşması - Fatma Karaman konuşması - DetaylarOkuma yazma seferberliği kadınların yüzünü güldürüyor - Ordu 'da, ülke genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara katılan yaşları 50 - 80 arasında değişen kadınlar, hayallerini gerçeğe dönüştürüyor - Kursiyer Müsebbiye Alparslan:"Yıllardır biz bunun eksikliğini yaşadık. İnşallah okuma yazmayı tam öğrendikten sonra Türkçe Kur'an - ı Kerim okumak istiyorum. En büyük hayallerimden biri de bu"ORDU (AA) - Ordu 'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslar ile kadınlar, okuma yazma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) bünyesinde düzenlenen okuma yazma eğitimleri devam ediyor.Belediyenin Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde açılan kurslara çok sayıda kadın ilgi gösterirken, yaşları 50 ile 80 arasında değişen kursiyerler azimleriyle dikkati çekiyor.ORMEK Altınordu Şubesinde günde ortalama 4 saat süren eğitim, emekli öğretmen Gülsen Karadağ tarafından veriliyor.Kursiyerlerden 64 yaşındaki Müsebbiye Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle okuma yazmayı hep ertelediğini belirterek, "Okumak ve yazmak her zaman hayalim olan bir şey. Okuyamamak ve yazamamak içimde hep uhde kalmıştı." dedi. ORMEK'in kursunu duyar duymaz kayıt yaptırdığını ifade eden Alparslan, bir süredir katılım gösterdiği kursta çok şey öğrendiğini söyledi.
- "Telefon rehberindeki isimleri rahatlıkla okuyabileceğim"Alparslan, okuma ve yazmanın kıymetini kursa katıldıktan sonra anladığına dikkati çekerek, "Artık bir yere giderken tabelaları daha rahat okuyabileceğim. Hastaneye gittiğimde bana sıra geldiğini yardım almadan öğrenebileceğim. Telefon rehberindeki isimleri rahatlıkla okuyabileceğim." diye konuştu. Herkese okuma ve yazma öğrenmelerini tavsiye eden Alparslan, "Bu çok büyük bir ihtiyaç. Yıllardır biz bunun eksikliğini yaşadık. İnşallah okuma yazmayı tam öğrendikten sonra Türkçe Kuran - ı Kerim okumak istiyorum. En büyük hayallerimden biri de bu." ifadesini kullandı.59 yaşındaki Ayşe Bacın ise okuma yazma bilmediği için yıllardır sıkıntı çektiğini, artık bu durumdan kurtulmak istediğini, bu nedenle kursa katıldığını aktardı.63 yaşındaki Fatma Karaman, kitap okuyanlara çok imrendiğini belirterek, şunları söyledi:"Ben de artık bu kurs sayesinde kitap okuyabileceğim. Bu konuda da çok azimli olduğumu söyleyebilirim. İnşallah kurs öğretmenimizin sayesinde hayatımızdaki en büyük eksikliği gidermiş olacağız."Kurs öğretmeni Gülsen Karadağ ise kadınların okuma ve yazma için çok hevesli olduklarına dikkat çekerek, 120 saatlik eğitim sonunda kendilerine katılım belgesi verileceğini kaydetti.