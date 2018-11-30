Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Okuma yazma seferberliği kadınların yüzünü güldürüyor - ORDU

Okuma yazma seferberliği kadınların yüzünü güldürüyor - ORDU

- Kurstan detaylar - Kursiyerlerden detaylar - Müsebbiye Alparslan konuşması - Ayşe Bacın konuşması - Fatma Karaman konuşması - DetaylarOkuma yazma seferberliği kadınların yüzünü güldürüyor - Ordu 'da, ülke genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara katılan yaşları 50 - 80 arasında değişen kadınlar, hayallerini gerçeğe dönüştürüyor - Kursiyer Müsebbiye Alparslan:"Yıllardır biz bunun eksikliğini yaşadık. İnşallah okuma yazmayı tam öğrendikten sonra Türkçe Kur'an - ı Kerim okumak istiyorum. En büyük hayallerimden biri de bu"ORDU (AA) - Ordu 'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslar ile kadınlar, okuma yazma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) bünyesinde düzenlenen okuma yazma eğitimleri devam ediyor.Belediyenin Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde açılan kurslara çok sayıda kadın ilgi gösterirken, yaşları 50 ile 80 arasında değişen kursiyerler azimleriyle dikkati çekiyor.ORMEK Altınordu Şubesinde günde ortalama 4 saat süren eğitim, emekli öğretmen Gülsen Karadağ tarafından veriliyor.Kursiyerlerden 64 yaşındaki Müsebbiye Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle okuma yazmayı hep ertelediğini belirterek, "Okumak ve yazmak her zaman hayalim olan bir şey. Okuyamamak ve yazamamak içimde hep uhde kalmıştı." dedi.
ORMEK'in kursunu duyar duymaz kayıt yaptırdığını ifade eden Alparslan, bir süredir katılım gösterdiği kursta çok şey öğrendiğini söyledi.

- "Telefon rehberindeki isimleri rahatlıkla okuyabileceğim"Alparslan, okuma ve yazmanın kıymetini kursa katıldıktan sonra anladığına dikkati çekerek, "Artık bir yere giderken tabelaları daha rahat okuyabileceğim. Hastaneye gittiğimde bana sıra geldiğini yardım almadan öğrenebileceğim. Telefon rehberindeki isimleri rahatlıkla okuyabileceğim." diye konuştu.
Herkese okuma ve yazma öğrenmelerini tavsiye eden Alparslan, "Bu çok büyük bir ihtiyaç. Yıllardır biz bunun eksikliğini yaşadık. İnşallah okuma yazmayı tam öğrendikten sonra Türkçe Kuran - ı Kerim okumak istiyorum. En büyük hayallerimden biri de bu." ifadesini kullandı.59 yaşındaki Ayşe Bacın ise okuma yazma bilmediği için yıllardır sıkıntı çektiğini, artık bu durumdan kurtulmak istediğini, bu nedenle kursa katıldığını aktardı.63 yaşındaki Fatma Karaman, kitap okuyanlara çok imrendiğini belirterek, şunları söyledi:"Ben de artık bu kurs sayesinde kitap okuyabileceğim. Bu konuda da çok azimli olduğumu söyleyebilirim. İnşallah kurs öğretmenimizin sayesinde hayatımızdaki en büyük eksikliği gidermiş olacağız."Kurs öğretmeni Gülsen Karadağ ise kadınların okuma ve yazma için çok hevesli olduklarına dikkat çekerek, 120 saatlik eğitim sonunda kendilerine katılım belgesi verileceğini kaydetti.

Siyer Okuma Yazma Seferberliği Emekli Öğretmen Muhabir Öğretmen 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı