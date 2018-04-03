Okulu Atike teyzenin ayağına getirdiler - AFYONKARAHİSAR
- Atike Teyzenin evindeki okuma yazma kursundan görüntü - Detay görüntüler - Atike Doğan'ın konuşması - Muammer Doğan'ın konuşması - Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Diktaş'ın konuşmasıOkulu Atike teyzenin ayağına getirdiler - Afyonkarahisar ’da, başvurduğu okuma yazma kursuna rahatsızlığı nedeniyle devam edemeyen 60 yaşındaki Atike Doğan, evine gönderilen öğreticinin desteği ve kendi gayretiyle okuma yazmayı öğrendi - Doğan: - "Çocukluğum köyde geçti. Okula hiç gitmediğim için okuma yazma aşkı içimde hep bir ukde olmuştu. Köyümüzde okul vardı fakat annem beni göndermedi. Bu yaşıma kadar her yerde okuma yazma bilmemenin sıkıntısını yaşadım" - "Tam anlamıyla okuma yazmayı söktükten sonra Tatvan'da görev yapan uzman çavuş oğluma ve Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere mektup yazmak istiyorum" - Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Diktaş: - "Sağlık sorunlarından dolayı, öğretmenimiz haftanın 5 günü Atike teyzeme misafir oluyor. Çok kısa zamanda Atike teyzemiz harfleri hecelerle birleştirmeye başladı"AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Afyonkarahisar 'da açılan kursa başvuran şeker, astım, tansiyon hastası ve yürüme zorluğu çeken Atike Doğan, evine görevlendirilen öğreticinin desteği ve kendi gayretiyle yaklaşık 2 ayda okuma yazma öğrendi.Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okuluna giderek okuma yazma kursuna kayıt yaptırdığını söyledi.
Ancak rahatsızlığı nedeniyle kursa devam edemeyince kendisi için öğretici görevlendirildiğini belirten Doğan, "Çocukluğum köyde geçti. Okula hiç gitmediğim için okuma yazma aşkı içimde hep bir ukde olmuştu. Köyümüzde okul vardı fakat annem beni göndermedi. Bu yaşıma kadar her yerde okuma yazma bilmemenin sıkıntısını yaşadım. Kur'an - ı Kerimi de okuyamıyorum. Hem eski yazıyı hem de yeni yazıyı bilmiyorum. En azından Türkçe okuma yazmayı öğrenerek Yasin - i Şerif okumayı çok istiyordum." diye konuştu. - "Bazen yanlış otobüslere bindiğim oldu"Hayatı boyunca okuma yazma bilmediği için sorunlarla karşılaştığına değinen Doğan, şöyle devam etti:"Hastaneye gittiğimde, otobüse bineceğimde hep birilerine sordum. Bazen yanlış otobüslere bindiğim oldu. Okuma yazma seferberliğini başlatan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İçimdeki okuma hevesiyle bu kursa başvurdum. Öğretmenler çok yardımcı oldu. Yaklaşık iki aydır okuma yazma öğreniyorum. Büyük mesafe aldık, kısmen okumaya başladım. İnşallah tam anlamıyla başaracağız. Tam anlamıyla okuma yazmayı söktükten sonra Tatvan'da görev yapan uzman çavuş oğluma ve Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere mektup yazmak istiyorum." - "Evde birlikte çok güzel ders çalışıyoruz"Muammer Doğan da eşinin kursa katılmasına büyük destek verdiğini, okumayı sökmesinden dolayı çok sevindiğini ifade etti. Eşine ödevlerinde yardımcı olduğunu aktaran Doğan, "Okuma kitabında takıldığı yerleri heceleme yaptırarak gösteriyorum. Evde birlikte çok güzel ders çalışıyoruz. Eşim okumayı çok istediği için ben de elimden gelen desteği veriyorum." dedi. Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Diktaş ise okuma yazma seferberliği kapsamında kentte açılan 148 kursa, bin 118 kursiyerin katıldığını bildirdi.Atike Doğan'ın, rahatsızlığı nedeniyle kursa devam edemeyeceğini öğrenince evde eğitim için hemen bir eğitici görevlendirdiklerini anlatan Diktaş, şunları kaydetti:"Sağlık sorunlarından dolayı, öğretmenimiz haftanın 5 günü Atike teyzeme misafir oluyor. Çok kısa zamanda Atike teyzemiz harfleri hecelerle birleştirmeye başladı. Muammer bey de sağ olsun, eşine büyük destek veriyor. Kursun sonunda Atike teyzemize belgesini okutarak vereceğiz."