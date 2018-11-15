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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Okul öncesinde akıl ve zeka oyunları eğitimi - İSTANBUL

Okul öncesinde akıl ve zeka oyunları eğitimi - İSTANBUL

- Federasyon başkanı Şaban Kurt'un konuşması - Filiz Şahin'in konuşması - DetaylarOkul öncesinde akıl ve zeka oyunları eğitimi - Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Özel Anaokulları Derneği, iş birliği anlaşması imzaladı - Federasyon başkanı Şaban Kurt:"Okul öncesine yönelik yeni bir müfredat hazırladık"İSTANBUL (AA) - Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Özel Anaokulları Derneği, okul öncesinde akıl ve zeka oyunlarının eğitimi konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.CVK Park Bosphorus Otel'de düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) Başkanı Şaban Kurt ile Özel Anaokulları Derneği Başkanı Filiz Şahin katıldı.
TAZOF Başkanı Şaban Kurt, federasyon olarak temel amaçlarının bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda akıl ve zeka oyunları yarışmaları düzenlemek olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte akıl ve zeka oyunları alanında tasarım yarışmaları düzenlemek de bizim faaliyet alanlarımızdan biri. Bugün burada olmamızın sebebi okul öncesine yönelik faaliyetler yapmak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, en değerli varlıklarımız. Okul öncesine yönelik yeni bir müfredat hazırladık. Yeni müfredatla inşallah bu faaliyet alanımıza başlamış olacağız." diye konuştu.
Akıl ve zeka oyunlarının çocukların gelişiminde önemli faktör oynadığını aktaran Kurt, "Özellikle eğitimcilerin eğitimini vermek istiyoruz. Akıl ve zeka oyunlarını bir oyuncaktan ayıran asıl özellik, eğlendirici olduğu kadar öğretici olmasıdır. Sağlıklı akıl ve zeka oyunu burada çok önemli." ifadelerini kullandı.Filiz Şahin ise okul öncesi eğitimine büyük önem verdiklerini anlatarak, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları doğru yetiştirmek de bizim en büyük görevimiz. Akıl ve zeka oyunları, çocukların gelişimine oldukça katkı sağlayan materyaller. Okullarımızda farklı etkinliklerin yanında akıl ve zeka oyunlarının desteklenmesini, dolayısıyla çocukların bu alandaki gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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