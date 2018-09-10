Öğretmenler okulu yeni döneme hazırlıyor - TRABZON İzle
- Okuldun dış ve iç bölümlerinden detay görüntü - Okul müdürü İsmail Özer'in konuşması - Sınıf öğretmeni Neslihan İskender'in konuşması - Nadir İnal'ın konuşması - Öğretmenlerin boya ve temizlik yapmasıTRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon 'un Arsin ilçesindeki Atayurt Alparslan İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunun Müdürü İsmail Özer ve 8 öğretmen, okullarını yeni eğitim dönemine hazırlıyor.İlçenin Atayurt Mahallesi'ndeki okulda 4 yıldır müdür olarak görev yapan Özer, 8 öğretmen ve bir yardımcı personelle okulun dış cephesi, kapı, pencere, sınıf, mescit, kale direkleri tadilat ve onarımı ile boya işlemlerini yapıyor.Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi mesleki çalışma takvimi kapsamında 09.00 - 12.30 saatleri arasında eğitim alan öğretmenler, saat 19.00'a kadar binayı öğrenciler için hazır hale getiriyor.Okulda 4 yıldır müdür olarak görev yapan İsmail Özer, AA muhabirine, ana sınıfından 8. sınıfa kadar toplam 180 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.
Özer, aile ortamı içinde çocukların daha iyi gelişebilmesi için öğretmenler olarak onlara destek vermeye, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti. Eğitim - öğretim dönemindeki heyecanlarının yaz tatilinde de devam ettiğini anlatan Özer, hayırseverlerin katkılarıyla okulda, 4 bin kitaptan oluşan kütüphane oluşturduklarını dile getirdi.Özer, yaptıkları çalışmaları gören öğrenci ve velilerin, okulu daha çok sahiplendiğine dikkati çekerek, "Biz işimizi aşkla, şevkle yaptıkça bu çocukları da etkiliyor, çocuklar da okula neşe içinde geliyor. Onları neşe içinde gördükçe bizim de motivasyonumuz artıyor. Bu anlamda da mutluyuz. Biz öğretmenliği sadece sınıfa ve derse girip çıkmak olarak değerlendirmiyoruz." dedi. Mili Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların, okulların boya ve tadilatını daha hızlı yapacağına inandıklarını ancak gelecek nesillerin daha iyi yetişebilmesi için öğretmenler olarak ellerini taşın altına koyduklarını vurgulayan Özer, şunları söyledi:"Velilerimizle iyi bir iş birliğimiz var. Yaptığımız işleri devletimiz tabii ki karşılar ancak biz bunları hayırseverlerimizin de katkılarıyla devletimizin cebinden para çıkmadan hızlı şekilde çözüme kavuşturduk. Son yıllarda bölgemizde eğitim nedeniyle yapılan göçlerde de gerilemeler meydana geldi."Özer, okulun iç ve dış boyamalarında eksiklikler olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:"Hayırseverlerimizin yardımıyla boyayı aldık ancak işçi ücreti fazla gelince öğretmenlerimizle bir araya gelip 'Biz yapalım.' dedik ve ortaya güzel görüntüler çıktıkça da motive olduk. 3 gün gibi kısa sürede binamızın dış cephe boyasını tamamladık. Okulumuz, eğitim öğretim sezonuna rahatlıkla yetişecek. Burada temizlik, düzenleme derken 2 günlük daha işimiz var. Destek veren gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz." - "Bunu eğitimin bir parçası olarak düşünüyorum"Okulda boya çalışmalarına katılan İngilizce öğretmeni Nadir İnal, eğitimler sonrasında okulda boya yaptıklarını belirterek, "Öğrenciler için okulda yapılan iç ve dış boyanın, düzenlemenin güzel olacağını düşünüyorum. Biz çok beğendik, öğrencilerin de beğeneceğini inanıyorum." ifadesini kullandı.Sınıf öğretmeni Neslihan İskender 20 senedir mesleğine duyduğu sevgiyi dile getirdi. Bulunduğu ortamın temiz olması gerektiğini vurgulayan İskender, şunları söyledi:"Bir okulda 10 hizmetli de olsa eğer siz bulunduğunuz ortamı düzenli ve temiz tutamıyorsanız hiçbir temizlik yetişmez. Bulunduğum ortamın temiz olmasını seviyorum. Bunu kendim yapmaktan da gocunmuyorum. Gerekirse çocuklarla birlikte de temizlik yapıyoruz. Bunu eğitimin bir parçası olarak düşünüyorum. Eğer ben temizlik yapmazsam çocuklara iyi örnek olamam diye düşünüyorum."