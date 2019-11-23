Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar - IĞDIR

Öğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar - IĞDIR

- Yürüyüşten genel görüntüler - 5137 - ADAK üyesi Tamer Atlas ile röportaj - Etkinliğe katılan öğretmenlerden Melike Canlı ile röportaj - Iğdır Üniversitesinden Habibe Barbaros ile röportaj - Toplu olarak grubun tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlamasıÖğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar Iğdır 'da, üniversite öğrencileri ile öğretmenler, Türkiye - Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'ın zirvesinde Türk Bayrağı açtı.IĞDIR (AA) - Iğdır 'da, öğretmen ve üniversite öğrencileri, Öğretmenler Gününü kutlamak için Kızıldağ'a tırmandı.5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Spor Kulübü (5137 - ADAK) ve Iğdır Üniversitesi Dağcılık Kulübünce, Öğretmenler Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.
Sabah saatlerinde Tuzluca ilçesinde bir araya gelen 220 kişilik grup, Türkiye - Ermenistan sınırında bulunan Kızıldağ'a tırmanışa geçti.Yaklaşık 3 saatte dağın zirvesine ulaşan grup, burada Türk Bayrağı açarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.5137 - ADAK üyesi Tamer Atlas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün öğretmen ve öğrencilerden oluşan arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik yaptık. Buradaki amacımız fedakar, çalışan öğretmenlerimizi bu özel günlerinde hatırlamaktı. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz." dedi.
Etkinliğe katılan öğretmenlerden Melike Canlı ise etkinlikten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Tırmanışın keyifli geçtiğini ifade eden Canlı, "Bu günümüzü böyle bir etkinlikle değerlendirmemiz beni çok mutlu etti." ifadesini kullandı. Iğdır Üniversitesi öğrencisi Habibe Barbaros da öğretmen adayı olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin günü kutladı.

Öğretmenler Öğretmen Adayı Öğretmen Öğretmenler Günü Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Yavru Kangallar Vatan Görevi İçin HazırYavru Kangallar Vatan Görevi İçin Hazır
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı