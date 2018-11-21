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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Öğretmenler Günü' için 2 bin fidan toprakla buluştu - MARDİN

'Öğretmenler Günü' için 2 bin fidan toprakla buluştu - MARDİN

"Öğretmenler Günü" için 2 bin fidan toprakla buluştu - MARDİN - Fidan dikme etkinliği - Etkinliğe katılanlardan görüntüler - Fidan dikiminden detaylar - Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya'nın konuşması - İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın konuşması - Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ramazan Acat'nın konuşması - Sultan Atasever'in konuşmasıMARDİN (AA) - Mardin 'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Mardin - Nusaybin kara yolu eski Kale mevkisinde buluşan öğretmen, öğrenci, kurum müdürleri ve personel ile 2 bin fidan dikti.Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Projesi" kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde toplam 10 milyon fidan dikileceğini söyledi.

Bu kapsamda ilde 2 bin fidan diktiklerini dile getiren Kaya, 2019 ve 2020 yılında da bu tür etkinliklere yine devam edeceklerini de söyledi.

Kaya, şunları kaydetti:" Mardin genelinde şu ana kadar toprak muhafaza ve erozyon kontrolü, ağaçlandırma ve ağaçlandırma rehabilitasyon sahalarında yaklaşık 350 bin fidan dikimi yapıldı, 'Erozyonla Mücadele Projesi' kapsamında 170 bin fidanın Mazıdağı ilçesinde dikimi yapılacak. 31 Aralık'a kadar fidan dikme çalışmalarımız tamamlanacak." - Öğretmenler Günü Hatıra Ormanıİl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, öğretmenler için fidanların toprakla buluşturulduğunu belirtti.
Fidan dikimi yapılan alanın "24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı" olacağını aktaran Sarı, "Öğretmenlerimiz buraya gelip, 'Benim bir fidanım var.' desinler, sınıflarında yetiştirdikleri fidanlarla bu fidanları da yetiştirsinler." ifadesini kullandı.Etkinliğe katılan Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ramazan Acat de, öğretmenlerine hediye olarak fidan diktiklerini belirtti.

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