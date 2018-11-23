Öğretmen kardeşler aynı avluda eğitim veriyorlar (2) - AFYONKARAHİSAR Haberi
- Öğretmen kardeşler aynı avluda eğitim veriyorlar - Öğretmen kardeşlerden ve öğrencilerden detaylarÖğretmen kardeşler aynı avluda eğitim veriyor - Afyonkarahisar 'da sosyal bilgiler öğretmeni Ekrem Akar ile sınıf öğretmeni iki ağabeyi, aynı avlu içinde yer alan ortaokul ve ilkokulda görev yapıyor - Öğretmen kardeşlerden en büyüğü İhsan Akar:"Yaklaşık iki yıl önce Atatürk İlkokulu, yenisi yapılmak için yıkılınca Şemsettin Karahisarı Ortaokulunun yanındaki binaya taşındı. Böylece üç kardeş aynı avluda iki farklı okulda eğitim vermeye başladık" - "Küçük kardeşimle yetiştirdiğimiz öğrenciler, ortanca kardeşimin sosyal bilgiler öğretmeni olduğu okulda eğitimlerine devam ediyor"AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar 'da Akar kardeşler, aynı avludaki iki farklı okulda 2 yıldır birlikte öğretmenlik yaparak, gelecek nesilleri yetiştiriyor.Aynı ilkokul öğretmeninden farklı tarihlerde eğitim alan, üniversite eğitimin ardından da öğretmenliği tercih eden kardeşlerden 45 yaşındaki sınıf öğretmeni İhsan Akar, yaklaşık 24 yıllık öğretmenlik yapıyor.Sınıf öğretmeni ortanca kardeş Ersen Akar (40) yaklaşık 18 yıldır, 39 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Ekrem ise 16 yıldır eğitim camiasında hizmet veriyor.Uzun yıllar, başta Doğu Anadolu olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde görev yapan Akar kardeşlerin tayini, yıllar sonra memleketleri Afyonkarahisar 'a çıktı.Akar kardeşler, hem memleketlerinde öğretmenlik yapmanın hem de aynı avludaki iki okulda çocuklara eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyor. - "Zamanla farklı bir şey olduğunu anladık"Öğretmen kardeşlerden en büyüğü İhsan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı tarihlerde üniversiteden mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldıklarını söyledi.
Daha sonra sırasıyla önce kendisinin, ardından kardeşleri Ersen ve Ekrem'in tayinlerinin Afyonkarahisar 'ın köy ve beldelerine çıktığını dile getiren Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir süre sonra üç kardeş öğretmen olarak tayinlerimiz il merkezine çıktı. Ben ve ortanca kardeşim, Atatürk İlkokulunda, sosyal bilgiler öğretmeni Ekrem ise Şemsettin Karahisarı Ortaokulunda göreve başladı. İki okul birbirine yakındı. Yaklaşık iki yıl önce Atatürk İlkokulu yenisi yapılmak için yıkılınca Şemsettin Karahisarı Ortaokulunun yanındaki binaya taşındı. Böylece üç kardeş aynı avluda iki farklı okulda eğitim vermeye başladık. Bu durum bize ilk başta çok normal geliyordu. Zamanla çevremizdekilerin gösterdiği ilgi üzerine, oldukça ilginç bir durum olduğunu anladık. Üç kardeş, 15 - 20 yıllık öğretmenlik sürecinin ardından burada buluştuğumuz için çok mutluyuz." - "Velilerimiz de aynı"Akar, yaşadıklarının alışılagelmiş bir durum olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:"Küçük kardeşimle yetiştirdiğimiz öğrenciler, ortanca kardeşimin sosyal bilgiler öğretmeni olduğu okulda eğitimlerine devam ediyor. Velilerimiz de aynı. O yüzden konuları da ortak konuşabiliyoruz. Çok farklı bir duygu. Türkiye'de başka bizim gibi örnekler var mı bilmiyorum. Yaşadığımız durum meslektaşlarımız, öğrencilerimiz ve veliler tarafından da şaşkınlıkla karşılanıyor." - Aynı öğretmenden eğitimKardeşleriyle aynı ilkokuldan mezun olduklarını anlatan Akar, "Mezun olduktan sonra kardeşimi de beş yıl öğretmenim okuttu. O mezun olduktan sonra da en küçük kardeşime öğretmenlik yaptı. Aynı öğretmenden 3 kardeş eğitim görmüş olduk. Belki de öğretmenimizi rol model olarak aldığımız için öğretmenliği tercih ettik. Bundan da memnunuz." diye konuştu.