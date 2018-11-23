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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilerin sürprizi öğretmeni gözyaşlarına boğdu - TUNCELİ

Öğrencilerin sürprizi öğretmeni gözyaşlarına boğdu - TUNCELİ

- 24 Kasım Öğretmenler Günü - Öğrencilerin sürprizi öğretmeni gözyaşlarına boğdu - Sınıf öğretmeni Zekine Kanık Bulur'un okula gelişi - Bulur'un öğrenci velisi tarafından çiçekle karşılanması - Bulur'un gözyaşlarına hakim olmaması - Öğrencilerin Bulur'a çiçek vermesi - Bulur'un öğrencilerini tek tek öperek teşekkür etmesi - Bulur'un sınıfta karşılanması - Öğrencilerin Bulur'a sarılması - Bulur'un öğrencileriyle beraber pasta kesmesiÖğrencilerin sürprizi öğretmeni gözyaşlarına boğdu - Tunceli 'de öğrenci ve velilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz kutlama yaptığı öğretmen Zekine Kanık Bulur gözyaşlarını tutamadıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de öğrenciler ve velilerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz kutlama yaptığı öğretmen Zekine Kanık Bulur gözyaşlarını tutamadı.Kent merkezindeki Elif Güntaş İlkokulu 2A sınıfı öğrencileri ve velileri, yarın okulların hafta sonu sebebiyle tatil olması nedeniyle sınıf öğretmeni Zekine Kanık Bulur'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için sürpriz hazırladı.Çok sayıda öğrenci ve veli okul bahçesinde toplandı, yanında öğrenciler olan bir veli de sürprizi cep telefonu ile kaydetmek için okul önündeki bir otomobilin arkasına saklanarak Bulur'u beklemeye başladı.
Bir süre sonra okula gelen Bulur, çekim yapan kişiye, "Neden çekiyorsunuz?" diye sordu. Bulur, bu sırada yanına gelen bir başka veli ve öğrencilerin kendisine çiçek verip Öğretmenler Günü'nü kutlaması üzerine duygusal anlar yaşadı.Gözyaşları içinde çiçeği alıp öğrencilerine sarılan Bulur, kendisini kutlayan çocukları tek tek öptü.Bulur daha sonra okul bahçesinde de kendisini bekleyen öğrenci ile velilere sarılarak sürpriz kutlama için teşekkür etti. Bulur, sınıfında da öğrenciler ile pasta kesip Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sınıf Öğretmeni Cep Telefonu Öğrenciler Okul Bahçesi Öğrenci Velisi 

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