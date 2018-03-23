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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilerin gönüllü kuaförü oldu - AKSARAY İzle

Öğrencilerin gönüllü kuaförü oldu - AKSARAY İzle

- Güler Akkurt'un okula gelişi - Akkurt'un traş malzemelerini çıkarması - Traş olacak öğrencilerin gelmesi - Yapılan traştan detay - Akkur'un konuşması - Öğrencilerin konuşması - Okul müdürü Recep Çelen'in konuşması - Aksaray 'da 25 yıl kuaförlük yapan Güler Akkurt, dükkanını kapattıktan sonra mahalle okulundaki ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kesmeye başladı - Akkurt:"Haftanın birkaç günü gelip okuldaki çocukların saçlarını kesiyorum. Çocuklar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum" - Okul müdürü Çelen:"Çocuklarımız için eğlenceli oluyor. Velilerimiz de bu durumdan oldukça memnun"AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Aksaray 'da 25 yıllık kuaför dükkanını kapatarak emekli olan Güler Akkurt, gecekonduların yoğun olduğu mahalledeki okulda, ihtiyaç sahibi öğrencilerin gönüllü kuaförlüğünü yapıyor.Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 42 yaşındaki Akkurt, emekli olduktan sonra iş yerini kapatarak ev işleriyle ilgilenmeye başladı.
Çocuklarının da eğitim gördüğü Atatürk İlkokulu'na gelip giderken, öğrenciler için bir şeyler yapmaya karar veren Akkurt, okul müdürüyle görüştü.Talebi olumlu karşılanan Akkurt, okulda kendisi için ayrılan bölümde, haftanın 3 günü kız ve erkek öğrencilerin saçlarını ücretsiz kesmeye başladı.
Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce iş yerini kapattığını belirterek, "İş yerimi kapattıktan sonra ev işleri ve çocuklarımla ilgilendim. Fakat bir süre sonra sıkılmaya başladım. Sürekli mahallemizdeki bu okula çocuklarımı bırakmaya gelirim. Öğrenciler için kendimce bir şeyler yapmak istedim. Çocukların saçlarını gönüllü kesebileceğimi söyleyince okul müdürü kabul etti. Haftanın birkaç günü gelip okuldaki çocukların saçlarını kesiyorum. Çocuklar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum." diye konuştu.
Okul müdürünün, saçı kesilecek öğrenciler için haftada bir kaç gün kendisini aradığını dile getiren Akkurt, "Buraya gelerek hem mesleğimi sürdürmenin mutluluğunu hem de çocuklarla bir arada olmanın sevincini yaşıyorum." dedi.
- Müdür Çelen: "Okul, dar gelirli ailelerin yoğun yaşadığı bir bölgede"Okul müdürü Recep Çelen de okulun dar gelirli ailelerin yoğun yaşadığı bir bölgede yer aldığını ifade etti.
Ailelere yönelik çeşitli sosyal çalışmaları bulunduğunu dile getiren Çelen, "Velilerimizden Güler hanım, kuaför. Mesleği bırakarak emekliliğini bekliyor. Okuldaki öğrencilere katkı sunmak adına öğrencilerin ücretsiz saçlarını kesmek istediğini söyledi.

Biz de kendisine okul içinde bir yer tahsis ettik. Güler hanım haftanın birkaç günü gelir ve çocuklarımızın saçını keser. Çocuklarımız için eğlenceli oluyor. Velilerimiz de bu durumdan oldukça memnun." şeklinde konuştu.
Öğrencilerden 11 yaşındaki Zehra Tükenmez ise saçlarını kestirdiği "Güler ablası"nı çok sevdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:"4. sınıfa gidiyorum. Sürekli okulda bulunduğum için kuaföre gitme durumum pek olmuyordu. Bundan dolayı da saçlarım bakımsız olabiliyordu. Güler abla buraya geldiği için çok mutluyuz. İstediğimiz şekilde saçlarımızı kesiyor. Ona çok teşekkür ediyoruz."

Gecekondu Muhabir Okul Müdürü Öğrenciler Irak 

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