Öğrencilerin başarısı atölyelerle arttı - MANİSA

- Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu'ndan görüntüler - Organik tarım alanından görüntüler - Çiçek durağından görüntüler - Uygulama çiftliğinden görüntüler - Okul bahçesinde oyun oynayan çocukların görüntüleri - Akıl oyunları sınıfından görüntüler - Müzik sınıfından görüntüler - Kodlama atölyesinden görüntüler - Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu müdürü Yakup Ateş'in açıklamaları - Server Yerboğa'nın açıklamaları - Ramazan Gül'ün açıklamaları - Selahattin Özdemir'in açıklamaları - Manisa 'nın Salihli ilçesindeki Şehit İsmail Yavuz İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, ders saatleri dışında vakitlerini "çiçek durağı", "akıl oyunları sınıfı", "müzik sınıfı", "kodlama atölyesi", "uygulama çiftliği" ve "organik tarım alanı"nda geçirerek hem derslerine hem de hayata dair pek çok bilgiyi yaşayarak öğreniyorMANİSA (AA) - Manisa 'nın Salihli ilçesinde taşımalı sistemle eğitim veren Şehit İsmail Yavuz İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, öğrendiklerini atölyelerde deneyimleyerek pekiştiriyor.İlçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Mahallesi'nde bulunan ve 9 kırsal mahalleden çocukların öğrenim gördüğü okulda "Çiçek Durağı", "Akıl Oyunları Sınıfı", "Müzik Sınıfı", "Kodlama Atölyesi", "Uygulama Çiftliği" ve "Organik Tarım Alanı" adı verilen atölyeler oluşturuldu. Öğrenciler, bu atölyelerde derslerine dair pek çok bilgiyi yaşayarak öğrenip hayata hazırlanıyor.Öğrenciler boş vakitlerinde "Çiçek Durağı"nda dinlenip çiçekler arasında kitap okuyor, Akıl Oyunları Sınıfı'nda yaşlarına uygun zeka oyunları ve unutulmaya yüz tutan sokak oyanları oynuyor.Kodlama Atölyesi'nde "mBotlar"la çalışan öğrenciler, kod yazmayı ve robotları programlamayı öğreniyor. Uygulama Çiftliği'nde ise tavukları besleyip yumurtalarını toplayan çocuklar, Organik Tarım Alanı'nda domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzeleri yetiştiriyor.Örnek uygulamalar sayesinde, öğrencilerin sınavlardaki ve sportif faaliyetlerdeki başarıları arttı. Önceki yıllarda sınavla öğrenci kabul eden okullara çok fazla öğrenci yerleştiremeyen okul, her yıl örnek uygulamalarla hayata hazırladığı 10'a yakın öğrenciyi çevredeki liselere yerleştirmeyi başladı. Öğrenciler ayrıca il genelinde ve bölgesel ölçekte düzenlenen atletizm yarışmalarında çok sayıda madalya kazandı. - Başarıları arttıŞehit İsmail Yavuz İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada okullardaki uygulamalar sayesinde öğrencilerin derslere ilgisinin arttığını ve not ortalamalarının yükseldiğini söyledi.
Ateş, iyi bireyleri kaliteli bir eğitimle ortaya çıkacağına dikkati çekerek "Okulumuzda uygulama sınıflarımız, bilim atölyelerimiz ve tarım uygulama alanımız var. Ülkemizin geleceği çocuklarımız için elimizden gelen çalışmaların hepsini yapıyoruz. Bizler, öğrencilere öğretimden önce eğitimi en iyi şekilde verip onlara geleceğin lider Türkiyesini aşılamak zorundayız. Bizim asli görevimiz budur." dedi. Okullarındaki kısıtlı imkanlara rağmen öğrencilerini hayata hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Ateş, şöyle konuştu:"Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığımızın açıkladığı 2023 vizyonu çerçevesindeki bütün uygulamalar yapılıyor. Bizim okulumuza gelen öğrencilerin tamamı çevredeki dağ köylerinden geliyor. Her yıl ortalama 35 öğrenci mezun ediyoruz. İlçede sınavla öğrenci alan liselere yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı, bu uygulamalarımız sayesinde her yıl arttı." - Öğrenciler memnun5. sınıf öğrencisi Server Yerboğa, okulda oldukça keyifli vakit geçirdiklerini belirterek organik tohumlar ekerek tarım yaptıklarını, projelerle derslerdeki başarısının arttığını ifade etti. Sekizinci sınıfta okuyan Ramazan Gül ise projeler sayesinde derslerin daha verimli geçtiğini anlatarak "Okulumuzda kurmuş olduğumuz tavuk çiftliğimizde doğal hayatı daha iyi anlıyoruz. Böylece her şeyden keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.Yedinci sınıf öğrencisi Selahattin Özdemir ise okulda ilgi alanlarına göre farklı aktiviteler olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:"Kodlamaya ilgi duyanlar buraya geliyor, tarıma ilgi duyanlar bahçeye ya da uygulama çiftliğine gidiyor. Biz de kodlama atölyesinde birçok etkinlik yapıyoruz. mBotlarla çalışıyoruz. Arduino sistemi ile mBotlara farklı hareketler yaptırıyoruz. Önceden derslerim kötüydü. Burada çalışmaya başladıktan sonra daha iyi oldu."
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