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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencileri, arkadaşları ve okul müdürüyle klip çekti - ÇANAKKALE

Öğrencileri, arkadaşları ve okul müdürüyle klip çekti - ÇANAKKALE

- Öğretmenin sınıftan görüntüleri. - Sınıf öğretmenliği yapan Aysel Cihan Karaman ile röportajÖğrencileri, arkadaşları ve okul müdürüyle klip çekti - Çanakkale 'de sınıf öğretmenliği yapan Aysel Cihan Karaman'ın 12 yıl önce bestelediği "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkısına çektiği klibinde, öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve okul müdürü oynadı - Aysel Cihan Karaman: - "Eserimi görev başındaki öğretmenlere, görevleri sırasında şehit olan öğretmenlere ve başöğretmen Atatürk'e ithaf ettim"ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesindeki sınıf öğretmeninin yıllar önce yazdığı ve bestelediği şarkısına çekilen klipte, öğrenciler, öğretmen arkadaşları ve okul müdürü rol aldı.Gelibolu'daki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan 16 yıllık eğitimci Aysel Cihan Karaman, öğretmenliğe olan duygularını 12 yıl önce, bir 10 Kasım günü notaya döktüğü duygularıyla beste haline getirdi.Karaman, öğretmenlere, görevleri sırasında şehit olan öğretmenlere ve başöğretmen Atatürk'e ithaf ettiği "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkısına çektiği kliple meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klip yapma taraftarı olmadığını ama öğretmen arkadaşları, idareciler ve öğrencilerinin bu şarkıyı çok sevdiğini ve kendisine bir teklifle geldiklerini söyledi.

Görüntü yönetmenliğini Ceyhun Pamuk'un üstlendiği klip çekimine karar vererek bir ilke imza attıklarını anlatan Karaman, "2006 yılında yaptığım 'Benim Adım Öğretmen' adlı bir şarkım var. Sözleri, müziği ve yorumu bana ait. Eserimi görev başındaki öğretmenlere, görevleri sırasında şehit olan öğretmenlere ve başöğretmen Atatürk'e ithaf ettim. Bu şarkı zaman içinde video paylaşım sitesi Youtube'da çok beğenilerek birçok öğretmen arkadaşım tarafından söylendi." dedi.
Karaman, şöyle devam etti:"Sınıfımız eğlenceli bir sınıf, genelde zaten benim olduğum sınıflarda hareketli öğrenciler olur. Çünkü ben kendim çok hareketliyim. Evet biraz gürültülü ve hareketli bir sınıf ama yaratıcı bir sınıfım var. Zeki, başarılı ve araştırmayı seven öğrencilerim var. Çok şanslıyım o yüzden."Yıllar önce yazıp söylediği şarkısıyla gündeme gelen Aysel öğretmenin klibinde oynayan okul müdürü Bilal Duman ise Karaman'ın, sosyal yönü iyi biri olduğunu belirtti.
Kendisinin öğrencileri ve arkadaşları tarafından da sevilen başarılı bir öğretmen olduğunu dile getiren Duman, "Bizim okulumuzun öğretmeni olmasından da gurur duyuyoruz. Yazdığı ve söylediği şarkısı mükemmel. Okul olarak bu şarkının klibinde amatörce yer aldık. İnşallah başarılı olmuşuzdur." diye konuştu.

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