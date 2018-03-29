Öğrencilere sosyalleşme imkanı sunuluyor - GİRESUN
- İlçede kurulan oyun alanı - Oyun alanında oynayan çocuklar - Dereli Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu ile röportaj - Proje koordinatörü Hatice Bektaş ile röportaj - Çocuklar ile röportajÖğrencilere sosyalleşme imkanı sunuluyor - Dereli ilçesinde sosyal yönden eksik kaldığı tespit edilen öğrencilere, etkinliklerle sosyalleşme imkanı sağlanıyor - Kaymakam Kasımoğlu:"İlçedeki çocukların sosyal olarak hiçbir şeyden geri kalmamasını amaçlıyoruz"GİRESUN (AA) - Dereli ilçesinde sosyal yönden eksik kaldığı tespit edilen öğrenciler, kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle sosyalleşme imkanı buluyor.İlçe Kaymakamlığı öncülüğündeki "Eksik Yanımı Tamamla" projesi kapsamında öğrenciler, tiyatro ve sinemayla tanışıp il dışı gezilerde farklı kültürler hakkında bilgiler ediniyor. Öğrenciler bunun yanında futbol ve basketbolda önemli maçları da izleyerek eğleniyor.Dereli Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sosyal açıdan eksik olarak tanımladıkları 190 öğrenci tespit ettiklerini söyledi.
Bu çocuklara en çok yapmak istedikleri şeyleri sorduklarını ifade eden Kasımoğlu, çıkan sonuçlara göre de çocuklar için sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Kasımoğlu, ilçedeki çocukların, sosyal olarak diğer ilçe ve illerdeki şeylerden geri kalmamasını amaçladıklarını vurguladı.Sinema, tiyatro ve gezi gibi etkinliklerin gerçekleştirildiğini kaydeden Kasımoğlu, "Mesela öğrencilerimiz bu ay Trabzonspor - Beşiktaş gibi önemli bir derbi maçı izledi, bundan da keyif aldılar. Yine bu ay onlara havuz etkinliği yaptık, ben de havuzda onlara eşlik ettim. Etkinliklerde öğrencilerimiz keyifli anlar geçiriyor." dedi. Çocukların devlete olan bağlılıklarını da artırmak istediklerini dile getiren Kasımoğlu, şunları söyledi:"Ben bu çocuklarla havuza girdim, hamama girdim, hatta hamamda çocuklar beni soğuk suya tuttu. Yani devletle çocuklarımız arasındaki bağı güçlendiriyoruz. Çocuklar bu sayede devlete olan sevgisini bir hayli artırıyor. İlçeye ilk geldiğim zaman 'Ne olmak istiyorsunuz?' dediğimde 'asker' ya da 'polis' diyorlardı, şu anda 'Kaymakam olmak istiyorum' diyebiliyorlar."Proje koordinatörü Hatice Bektaş ise projenin adında olduğu gibi çocukların eksik yanını tamamlamayı amaçladıklarını belirterek, "2016 yılından bu yana etkinlikler gerçekleştiriyoruz, onları tiyatroya, sinemaya, basketbol maçı ve il dışı gezilere götürüyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Çocuklar da bu durumdan bir hayli mutlu oluyorlar." diye konuştu.