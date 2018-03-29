Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öğrencilere sosyalleşme imkanı sunuluyor - GİRESUN

Öğrencilere sosyalleşme imkanı sunuluyor - GİRESUN

- İlçede kurulan oyun alanı - Oyun alanında oynayan çocuklar - Dereli Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu ile röportaj - Proje koordinatörü Hatice Bektaş ile röportaj - Çocuklar ile röportajÖğrencilere sosyalleşme imkanı sunuluyor - Dereli ilçesinde sosyal yönden eksik kaldığı tespit edilen öğrencilere, etkinliklerle sosyalleşme imkanı sağlanıyor - Kaymakam Kasımoğlu:"İlçedeki çocukların sosyal olarak hiçbir şeyden geri kalmamasını amaçlıyoruz"GİRESUN (AA) - Dereli ilçesinde sosyal yönden eksik kaldığı tespit edilen öğrenciler, kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle sosyalleşme imkanı buluyor.İlçe Kaymakamlığı öncülüğündeki "Eksik Yanımı Tamamla" projesi kapsamında öğrenciler, tiyatro ve sinemayla tanışıp il dışı gezilerde farklı kültürler hakkında bilgiler ediniyor. Öğrenciler bunun yanında futbol ve basketbolda önemli maçları da izleyerek eğleniyor.Dereli Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sosyal açıdan eksik olarak tanımladıkları 190 öğrenci tespit ettiklerini söyledi.

Bu çocuklara en çok yapmak istedikleri şeyleri sorduklarını ifade eden Kasımoğlu, çıkan sonuçlara göre de çocuklar için sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Kasımoğlu, ilçedeki çocukların, sosyal olarak diğer ilçe ve illerdeki şeylerden geri kalmamasını amaçladıklarını vurguladı.Sinema, tiyatro ve gezi gibi etkinliklerin gerçekleştirildiğini kaydeden Kasımoğlu, "Mesela öğrencilerimiz bu ay Trabzonspor - Beşiktaş gibi önemli bir derbi maçı izledi, bundan da keyif aldılar. Yine bu ay onlara havuz etkinliği yaptık, ben de havuzda onlara eşlik ettim. Etkinliklerde öğrencilerimiz keyifli anlar geçiriyor." dedi.
Çocukların devlete olan bağlılıklarını da artırmak istediklerini dile getiren Kasımoğlu, şunları söyledi:"Ben bu çocuklarla havuza girdim, hamama girdim, hatta hamamda çocuklar beni soğuk suya tuttu. Yani devletle çocuklarımız arasındaki bağı güçlendiriyoruz. Çocuklar bu sayede devlete olan sevgisini bir hayli artırıyor. İlçeye ilk geldiğim zaman 'Ne olmak istiyorsunuz?' dediğimde 'asker' ya da 'polis' diyorlardı, şu anda 'Kaymakam olmak istiyorum' diyebiliyorlar."Proje koordinatörü Hatice Bektaş ise projenin adında olduğu gibi çocukların eksik yanını tamamlamayı amaçladıklarını belirterek, "2016 yılından bu yana etkinlikler gerçekleştiriyoruz, onları tiyatroya, sinemaya, basketbol maçı ve il dışı gezilere götürüyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Çocuklar da bu durumdan bir hayli mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Derbi Maçı Basketbol Maçı Kaymakamlık Bağlılık Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Capsleri GüldürüyorGalatasaray - Fenerbahçe Derbi Capsleri Güldürüyor
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Trabzonspor - Beşiktaş Derbisinden En Güzel FotoğraflarTrabzonspor - Beşiktaş Derbisinden En Güzel Fotoğraflar
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinden En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinden En Güzel Fotoğraflar...
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı