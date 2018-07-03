Öğrencilerden okul önüne '3 boyutlu' yaya geçidi - YOZGAT
Öğrencilerden okul önüne "3 boyutlu" yaya geçidi - YOZGAT - Öğrencilerden okul önüne "3 boyutlu" yaya geçidi - Öğrencilerin yaya geçidi yapma çalışmaları - Öğrencilerin yaya geçidini boyamaları - Öğrencilerle röportaj - Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ile röportaj - Sürücüler ile röportajlarÖğrencilerden okul önüne "3 boyutlu" yaya geçidi - Yozgat 'ta öğrenciler, sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla bir okulun önündeki yola 3 boyutlu yaya geçidi çizdiYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta öğrenciler sürücülerin dikkatini çekmek ve araçlarının hızını düşürmelerini sağlamak amacıyla bir okulun önündeki yola 3 boyutlu yaya geçidi yaptı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi'nden destek alan Sosyal Girişimcilik Kulübü üyesi ortaokul öğrencileri, "Okul Destek Projesi" kapsamında sürücülerin dikkatini çekmek ve araçlarının hızını azaltmalarını sağlamak amacıyla Fatma Temel Turhan Ortaokulu önündeki yola 3 boyutlu yaya geçidi çizdi.İlk bakışta yolda bir yükselti olduğu izlemini yaratan üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerin yavaşlamasını sağlıyor. Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği projenin şehir içinde yaygınlaştırılması da planlanıyor.Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, öğrencilerle gerçekleştirdikleri çalışmayla farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Hem çocuklarda yaya geçidi bilinci oluşturmak hem de sürücüler için yavaşlatıcı bir uygulama olması için bu çalışmayı yaptık." dedi. Yaya geçidini yapan öğrencilerden Şemsinur Şevval İbiş de sürücülerin bazen yaya geçidinden hızlı geçtiğini dile getirerek, "Yaya geçidinde taş varmış, yayalar yukarıdan gidiyormuş gibi gözüküyor, sürücülerin yavaşlamasını sağlıyor." dedi. Öğrencilerden Bahar Bolat ise yoldan geçenlerin güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını önlemek için üç boyutlu yaya geçidi yaptıklarını söyledi.
Sürücü Mühibe Akyıldız da üç boyutlu yaya geçidinin dikkati çeken bir çalışma olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti.