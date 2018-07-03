Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Öğrencilerden okul önüne '3 boyutlu' yaya geçidi - YOZGAT

Öğrencilerden okul önüne '3 boyutlu' yaya geçidi - YOZGAT

Öğrencilerden okul önüne "3 boyutlu" yaya geçidi - YOZGAT - Öğrencilerden okul önüne "3 boyutlu" yaya geçidi - Öğrencilerin yaya geçidi yapma çalışmaları - Öğrencilerin yaya geçidini boyamaları - Öğrencilerle röportaj - Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ile röportaj - Sürücüler ile röportajlarÖğrencilerden okul önüne "3 boyutlu" yaya geçidi - Yozgat 'ta öğrenciler, sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla bir okulun önündeki yola 3 boyutlu yaya geçidi çizdiYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta öğrenciler sürücülerin dikkatini çekmek ve araçlarının hızını düşürmelerini sağlamak amacıyla bir okulun önündeki yola 3 boyutlu yaya geçidi yaptı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi'nden destek alan Sosyal Girişimcilik Kulübü üyesi ortaokul öğrencileri, "Okul Destek Projesi" kapsamında sürücülerin dikkatini çekmek ve araçlarının hızını azaltmalarını sağlamak amacıyla Fatma Temel Turhan Ortaokulu önündeki yola 3 boyutlu yaya geçidi çizdi.İlk bakışta yolda bir yükselti olduğu izlemini yaratan üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerin yavaşlamasını sağlıyor. Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği projenin şehir içinde yaygınlaştırılması da planlanıyor.Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, öğrencilerle gerçekleştirdikleri çalışmayla farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Hem çocuklarda yaya geçidi bilinci oluşturmak hem de sürücüler için yavaşlatıcı bir uygulama olması için bu çalışmayı yaptık." dedi.
Yaya geçidini yapan öğrencilerden Şemsinur Şevval İbiş de sürücülerin bazen yaya geçidinden hızlı geçtiğini dile getirerek, "Yaya geçidinde taş varmış, yayalar yukarıdan gidiyormuş gibi gözüküyor, sürücülerin yavaşlamasını sağlıyor." dedi.
Öğrencilerden Bahar Bolat ise yoldan geçenlerin güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını önlemek için üç boyutlu yaya geçidi yaptıklarını söyledi.

Sürücü Mühibe Akyıldız da üç boyutlu yaya geçidinin dikkati çeken bir çalışma olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti.

Farkındalık Öğrenciler Yaya Geçidi Şehir İçi 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!
Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı