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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilerden baygın kuşa müdahale - İZMİR

Öğrencilerden baygın kuşa müdahale - İZMİR

- Öğrencilerden baygın kuşa müdahale - Kuşların çarptığı bina - Öğrencilerin kuş ile ilgilenmesi - Öğrencilerle röportaj Öğrencilerden baygın kuşa müdahale - İzmir 'de lise öğrencileri, baygın halde buldukları kuşun kendisine gelmesini sağlamak için su verip müdahale ettiİZMİR (AA) - İzmir 'de lise öğrencileri, yerde baygın buldukları kuşa müdahale etti.Konak ilçesi Pasaport semtinde okuldan çıktıktan sonra sahile yürüyen 5 lise öğrencisi, yerde baygın halde bir sığırcık kuşu gördü.Kuşa yakından bakan öğrenciler, kuşun çok az hareket ettiğini fark edince ellerine alarak canlandırmaya çalıştılar. Öğrenciler, kuşa su vererek ellerinde ısıtmaya çalıştı.Öğrencilerden Ece Bahar, arkadaşlarıyla sahile giderken kuşu yerde gördüklerini ve ellerine aldıkları anlatarak, ilk buldukları duruma göre kuşun hareketlenmeye başladığını söyledi.

Kuşun cam binalara çarparak yere düşmüş olabileceğini aktaran Bahar, "Kanatları sağlam oynatabiliyor, ayakları güçlü parmaklarımı sıkıyor, kuyruğunda da bir şey yok. Sadece boynunu oynatamıyor, ağzı ve burnu kanamış. Biz ağzını açtık su verdik kendinde ama boynu kötü." diye konuştu.
Lise 10'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Kılıç ise, kuşa su vererek, kanadında kırık olup olmadığını kontrol ettiklerini belirterek, "İlk bulduğumuzda hiç hareket edemiyordu, şimdi daha iyi belki de hayvan şoka girdi sakinleştirilmesi gerekiyordu. Umarım kısa sürede toparlanır." ifadelerini kullandı.Lise öğrencileri, bir süre daha kuşla bulundukları yerde ilgilendikten sonra, kuşa her hangi bir zarar gelmemesi için yanlarına alarak bölgeden ayrıldı.

Lise Öğrencisi Sığırcık Lise Öğrenci Sığırcık Kuşu Öğrenciler 

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